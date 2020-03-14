أخبار الزمالك اليوم السبت: حقيقة ضم رمضان صبحي.. قرار ناري بسبب كورونا ومفاجأة من فاروق جعفر

شهد نادي الزمالك اليوم السبت ١٤ مارس العديد من الأخبار الهامة والأنباء المثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها حقيقة ضم رمضان صبحي وقرار ناري من النادي بسبب فيروس كورونا ومفاجأة من فاروق جعفر وغيرها من الأخبار الهامة.





أهم أخبار نادي الزمالك اليوم





حقيقة مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي

علق مصدر موثوق بنادي الزمالك على مفاوضات ناديه مع رمضان صبحي نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في الموسم الجديد.





وأكد المصدر أن رمضان صبحي لاعب كبير وإضافة إلى أي فريق، ولكن فكرة التفاوض مع رمضان صبحي لم تطرح من الأساس داخل مجلس إدارة نادي الزمالك كما تردد.





الزمالك يعلن تعليق النشاط الرياضي 15 يومًا

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، عن تعليق كافة الأنشطة الرياضية والاجتماعية بالنادي لمدة 15 يوما، وذلك على خلفية قرارات مجلس الوزراء، بشأن تعليق الدراسة والأنشطة الرياضية ضمن الخطة الشاملة للدولة للوقاية من فيروس كورونا.





وكان اتحاد الكرة المصري، برئاسة عمرو الجنايني، أعلن تعليق مباريات الكرة، لمدة 15 يوما، بسبب انتشار فيروس كورونا، وخوفا على سلامة جميع اللاعبين.





فريق تركي يخطط لضم "بن شرقي" من الزمالك

يخطط مسئولو نادي طرابزون سبور التركي، للتعاقد مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.





ووفقا لصحيفة "المنتخب المغربية"، فأن الفريق التركي الذي يتواجد حاليا في المركز الثاني بالبطولة التركية، يتابع الدولي المغربي عن قرب، بعد تألقه مؤخرا مع الزمالك.





وتابعت الصحيفة، أن الفريق التركي مهتم بضم بن شرقي، مهاجم الزمالك، ومعجب بقدراته بشكل كبير من أجل الحصول على خدماته بداية الموسم الكروي الجديد.





بعد تجميد النشاط الرياضي.. الزمالك يقرر غلق مقر النادي 7 أيام





قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور غلق مقر نادي الزمالك لمدة أسبوع تماشيا مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين وقرار رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بتجميد النشاط الرياضي في البلاد لمدة 15 يوما بسبب الوقاية من انتشار فيروس كورونا.





وجاء قرار مجلس الزمالك كإجراء احترازي حرصا على سلامة وصحة أعضاء النادي للوقاية من هذا الفيروس الخطير، حيث يتردد على مقر القلعة البيضاء نحو 50 الف عضو يوميا.





نزلة برد تبعد ثنائي الزمالك عن التدريب

غاب كريم بامبو ومحمد عبد السلام لاعبا فريق الزمالك عن التدريبات الجماعية على هامش مران اليوم السبت على ملعب النادي بميت عقبة.





ويعاني الثنائي من نزلة برد وهو ما دفع الجهاز الفني لمنحهما راحة حتى لا يتفاقم الأمر عليهما.





الزمالك يستعيد عبد الله جمعة

شهد مران فريق الزمالك اليوم عودة عبدالله جمعة لاعب الفريق للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق.





وخضع جمعة لبرنامج تأهيلي في الفترة الماضية وغاب عن مواجهة الفريق أمام الترجي التونسي في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا بسبب الإصابة.





نجم الزمالك السابق يسخر من تأخر تجميد النشاط في مصر

سخر أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق من تأخر مصر في إصدار قرارًا بتجميد النشاط الرياضي، مثل باق الدول العربية والأوروبية التي أعلنت تعليق كافة أنشطتها الرياضية بسبب إنتشار فيروس "كورونا".





وكتب "عبد الملك" عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إحنا بردو هناخد المركز الاخير في تجميد النشاط".





فاروق جعفر: الزمالك سيظهر بشكل أفضل خلال الدور الثاني من بطولة الدوري

تحدث فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، والمحلل الكروي بقناة نادي الزمالك عن أسباب سوء نتائج الأبيض في الدور الأول من هذا الموسم بالدوري العام.





وقال جعفر في تصريحات تلفزيونية بقناة الزمالك عبر برنامج "زملكاوي": "الزمالك بدأ هذا الموسم وكان منشغلًا بالكونفدرالية الإفريقية، بالاضافة إلى بدايته لم تكن أمام فريق قوي ينافسه على البطولة، والدوري هذا الموسم خالي من المنافسة بوجه عام".





وأضاف: "والزمالك دخل المنافسة متأخرًا، وحقق انجاز تاريخي خلال شهر فبراير، بحصوله على بطولتي السوبر الإفريقي والمصري، وبدأ يستعيد ميزة الفوز المتتالي".



