الخارجية الكويتية تطالب بالابتعاد عن الشائعات المتعلقة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، أنها تهيب بمواطنيها وقف التجمعات تحسبا لانتشار فيروس كورونا.





وطالبت الخارجية الكويتية، مساء اليوم السبت، من المواطنين الابتعاد عن الشائعات المتعلقة بفيروس كورونا والتي تؤثر على نجاح إجراءات مكافحته.





وقررت الكويت إغلاق المجمعات التجارية ومراكز التسوق ومراكز الترفيه والتسلية الخاصة بالأطفال، و إغلاق كافة المجمعات التجارية ومراكز التسوق باستثاء التموينية منها، ومراكز الترفيه والتسلية الخاصة بالأطفال، ضمن سلسلة إجراءات مكافحة كورونا في البلاد.



وأشارت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" في تغريدة على "تويتر"، إلى أنه "سيتم إغلاق مراكز الترفيه والتسلية الخاصة بالأطفال والصالونات النسائية لوقف انتشار فيروس كورونا".







