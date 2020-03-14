Advertisements
Advertisements
Advertisements

هل يشمل تعليق الدراسة المعلمين والموظفين.. "وزير التعليم" يُجيب.. (فيديو)

السبت 14/مارس/2020 - 11:14 م
Advertisements
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن المدرس والإداري موظفين في الدولة وملتزمان بالتواجد في المدرسة، مشيرا إلى أن فلسفة تعطيل الدراسة هي السيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن مصر بها 109 حالات مصابة بفيروس كورونا منهم في التعليم 7 حالات فقط، 6 في المدارس وطالبة في الجامعة، معقبًا: "نسبة الحالات ضئيلة جدا ولكن الهدف هو الوقاية لمنع انتشار الفيروس.

ونوه إلى أن مصر تعمل على استباق الأحداث لمنع التجمهر بأعداد كبيرة حتى لا نصل ما وصل اليه إيطاليا، مناشدا المواطنين خاصة الطلاب بمنع اي تجمعات واتباع التعليمات دون اي استهتار.

يذكر أن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع برئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين.

كما وجه الرئيس السيسي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لكورونا.

في حين كشف مدير منظمة الصحة العالمية، عن مستجدات فيروس كورونا، قائلًا إن أن منظمة الصحة العالمية لديها إرشادات يمكن لكافة الدول أن تستخدمها لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، على أنه لا بد على كل شخص أن يدرك أعراض الفيروس وكيفية الحماية منه، مشيرًا إلى أن إلغاء الأنشطة الرياضية قد يقلل من حجم انتشار فيروس كورونا.

ونوه مدير منظمة الصحة العالمية، بأن أوروبا أصبحت هي المركز الرئيسي لوباء فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم الإبلاغ عن حالات في أوروبا أكثر من ما يتم الإبلاغ عنه في الصين.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا فيروس جديد وحالة جديدة، وكل ما نسعى إليه هو وقف انتشار الفيروس وإنقاذ حياة المواطنين.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه يجب تغطية الأنف والفم عند العطس والكحة، والبقاء في المنزل عن الإصابة بالسعال، وإبلاغ سلطات البلاد عن أي حالة مشبوهة، لافتًا إلى أن تجربة الصين وبعض الدول تظهر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد في احتواء فيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مواجهة فيروس كورونا مستجدات كورونا كورونا تعليق الدراسه تعليق الدراسة في الجامعات تداعيا الدكتور طارق شوقي

أخبار تهمك

عاجل.. تعليق الرئاسة على إعطاء الموظفين إجازة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تفجر مفاجأة: مصر على موعد مع تسجيل أعلى درجة حرارة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تكشف السبب الحقيقي وراء التعافي من كورونا (فيديو)

منذ ساعة

عاجل.. أول تحرك من الداخلية لتعليق أماكن الأنشطة التعليمية

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

ضربة قوية.. ميسي يصدم رونالدينيو في أزمة السجن

منذ ساعتين و 43 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم السبت 14 مارس: فضيحة جنسية كبرى تهز البيت الكتالوني.. تعليق كثير من ميسي.. برشلونة يحسم مصير الأخطبوط

منذ ساعة

عاجل.. وزير الخارجية: المباحثات مع إثيوبيا متوقفة تمامًا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة إجازة المعلمين

منذ حوالي 5 ساعات

نجم برشلونة في أزمة بسبب فيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

صفقة تبادلية سوبر بين الأهلي وإنبي

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من "التضامن" بشأن تعليق العمل بالحضانات

منذ ثلث ساعة

"الوزراء" يكشف حقيقة إغلاق المقاهي ومنع الشيشة (فيديو)

منذ ساعتين و 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: أوروبا باتت بؤرة تفشي وباء كورونا

أحمد موسى عن تعطيل الدراسة: الشعب هو المسؤول (فيديو)

هل سيتم تأجيل الدراسة مرة أخرى؟.. "الوزراء" يجيب (فيديو)

وزير التعليم العالي: صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس أولوية لا تقبل النقاش (فيديو)

وزير التعليم العالي: لا يوجد إلغاء في المواد الدراسية أوالعملية

وزير التعليم: الدراسة لم تتوقف.. واستبدلنا الشرح في المدرسة بالمحتوى الإلكتروني

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:30 م

قرار عاجل من "التضامن" بشأن تعليق العمل بالحضانات

عاجل.. وزيرة الصحة تكشف السبب الحقيقي وراء التعافي من كورونا (فيديو)

10:47 م

أخبار برشلونة اليوم السبت 14 مارس: فضيحة جنسية كبرى تهز البيت الكتالوني.. تعليق كثير من ميسي.. برشلونة يحسم مصير الأخطبوط

10:52 م

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

07:48 م

"الوزراء" يكشف حقيقة إغلاق المقاهي ومنع الشيشة (فيديو)

09:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status