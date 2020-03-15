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أستاذة جيولوجيا تطلق مبادرة للتدريس "أونلاين" مجانا للطلاب

الأحد 15/مارس/2020 - 07:33 ص
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منال وديع
منال وديع
أية حمروشي
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أطلقت منال وديع أستاذة مادة علوم البيئة والجيولوجيا، مبادرة للشرح "أونلاين" مجانا للطلاب.

ودعت " وديع"، زملائها المعلمين في جميع المراحل التعليمية في كافة أنحاء الجمهورية بالمشاركة في مبادرة الشرح "أونلاين" في جميع المواد عن طريق فيديوهات "لايف".

وقالت أستاذة مادة علوم البيئة والجيولوجيا، إن الشرح سيكون متاحًا على الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للوقوف بجانب الطلاب وحماية مستقبلهم، عن طريق تحديد ساعتين لكل مادة بالتوافق مع المواد الأخرى حتى لا يحدث تعارض زمني.

وأوضحت أنه سوف يتم عرض الجداول المقترحة، لكل المواد لتقسيم اليوم بشكل كامل، داعية الزملاء للتعاون جميعًا لصالح العملية التعليمية ومصر ومستقبل أولادنا والتخلي عن أي مصالح شخصية.

ووجه الرئيس عبدالفتاح  بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من اليوم الأحد، وذلك في إطار خطة الدولة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لكورونا.

في حين كشف مدير منظمة الصحة العالمية، عن مستجدات فيروس كورونا، قائلًا إن أن منظمة الصحة العالمية لديها إرشادات يمكن لكافة الدول أن تستخدمها لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، على أنه لا بد على كل شخص أن يدرك أعراض الفيروس وكيفية الحماية منه، مشيرًا إلى أن إلغاء الأنشطة الرياضية قد يقلل من حجم انتشار فيروس كورونا.

ونوه مدير منظمة الصحة العالمية، بأن أوروبا أصبحت هي المركز الرئيسي لوباء فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم الإبلاغ عن حالات في أوروبا أكثر من ما يتم الإبلاغ عنه في الصين.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا فيروس جديد وحالة جديدة، وكل ما نسعى إليه هو وقف انتشار الفيروس وإنقاذ حياة المواطنين.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه يجب تغطية الأنف والفم عند العطس والكحة، والبقاء في المنزل عن الإصابة بالسعال، وإبلاغ سلطات البلاد عن أي حالة مشبوهة، لافتًا إلى أن تجربة الصين وبعض الدول تظهر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد في احتواء فيروس كورونا.

وفي سياق آخر، ورغم إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد-19 "جائحة"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وذلك على الرغم من حجم الخسائر الاقتصادية والبشرية الفادحة التي سببها.

وبدوره قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: إن فيروس كوفيد-19 "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له.

وأوضح للدبلوماسيين في جنيف: "نحن قلقون للغاية من أن بعض البلدان لا تتعامل مع هذا التهديد بمستوى الالتزام السياسي المطلوب للسيطرة عليه".

وذكر أمام ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة في جنيف "هذه جائحة يمكن السيطرة عليها، (ولكن) لا يمكنك محاربة فيروس إذا كنت لا تعرف مكانه، وهذا يعني أنك بحاجة إلى مراقبة قوية للعثور على كل حالة وعزلها واختبارها ومعالجتها".

وتابع أن على كل بلد اعتماد "نهج شامل (...) يتكيف مع وضعه، ويعد احتواء الفيروس ركيزة أساسية". ودعا البلدان إلى "إيجاد توازن عادل بين حماية الصحة وتجنب إحداث بلبلة اقتصادية واجتماعية واحترام حقوق الإنسان".
أستاذة جيولوجيا تطلق مبادرة للتدريس "أونلاين" مجانا للطلاب
أستاذة جيولوجيا تطلق مبادرة للتدريس "أونلاين" مجانا للطلاب
أستاذة جيولوجيا تطلق مبادرة للتدريس "أونلاين" مجانا للطلاب
أستاذة جيولوجيا تطلق مبادرة للتدريس "أونلاين" مجانا للطلاب
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الكلمات المفتاحية

مواجهة فيروس كورونا مستجدات كورونا تعليق الدراسه تعليق الدراسة في الجامعات الخسائر الإقتصادية

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