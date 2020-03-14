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سفارة المملكة في مومباي تُعلن وقف الرحلات الجوية من وإلى الهند

السبت 14/مارس/2020 - 11:10 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في الهند، مساء اليوم السبت، إلغاء جميع الرحلات بين السعودية والهند بدايةً من صباح يوم غد الأحد الموافق 15/3/2020م.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "وردنا من الخطوط السعودية، أنه تم إلغاء جميع الرحلات المغادرة من الهند إلى المملكة، من صباح يوم الأحد 15 مارس، ولمدة أسبوعين".

ويذكر أن وزير الصحة، قد أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، موضحة ان "الحالة الأولى لمواطن قادم من إيران، ومعزول حاليًا في منشأة صحية في الأحساء".

وطلبت بكل من كان في دول ينتشر فيها فيروس "كورونا"، التواصل فورًا مع مركز "اتصال الصحة 937"، داعية إلى ضرورة التواصل معها في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس، مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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