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وزير التعليم يكشف حقيقة امتحان طلاب الثانوية العامة من المنازل (فيديو)

السبت 14/مارس/2020 - 11:08 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الدراسة تم تعليقها أسبوعين فقط، لهدف التجمعات وليس التعليم، والمواد الدراسية متوفرة أون لاين للطلاب، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة موجودة منذ عامين.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن كل المواد الدراسية متوفرة أون لاين للطلاب خلال الـ 48 ساعة القادمة من الصف الأول الابتدائي وحتى الثانوي.

ونوه بأن الثانوية العامة لن يتم امتحانهم في المنزل، موضحا أن الصف الأول والثاني الثانوي يوجد أدوات متعددة لإجراء امتحاناتهم بأشكال مختلفة.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن تعطيل الدراسة أسبوعين إجراء احترازي ووقائي لمنع انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن الأمر كان مخطط منذ فترة من قبل الحكومة بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية.

يذكر أن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع برئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين.

كما وجه الرئيس السيسي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لكورونا.

في حين كشف مدير منظمة الصحة العالمية، عن مستجدات فيروس كورونا، قائلًا إن أن منظمة الصحة العالمية لديها إرشادات يمكن لكافة الدول أن تستخدمها لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، على أنه لا بد على كل شخص أن يدرك أعراض الفيروس وكيفية الحماية منه، مشيرًا إلى أن إلغاء الأنشطة الرياضية قد يقلل من حجم انتشار فيروس كورونا.

ونوه مدير منظمة الصحة العالمية، بأن أوروبا أصبحت هي المركز الرئيسي لوباء فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم الإبلاغ عن حالات في أوروبا أكثر من ما يتم الإبلاغ عنه في الصين.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا فيروس جديد وحالة جديدة، وكل ما نسعى إليه هو وقف انتشار الفيروس وإنقاذ حياة المواطنين.
وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه يجب تغطية الأنف والفم عند العطس والكحة، والبقاء في المنزل عن الإصابة بالسعال، وإبلاغ سلطات البلاد عن أي حالة مشبوهة، لافتًا إلى أن تجربة الصين وبعض الدول تظهر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد في احتواء فيروس كورونا.
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