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نجم برشلونة في أزمة بسبب فيروس كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 11:06 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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أصبح اللاعب الدنماركي مارتن برايثويت لاعب فريق برشلونة في أزمة كبرى خلال الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا الذي انتشر بشكل كبير حول العالم خلال الفترة الماضية.

 

وكان قد أعلن الاتحاد الإسباني قد أعلن عن إيقاف الليجا خلال الجولتين المقبلتين حتى بداية شهر ابريل المقبل.

 

ووفقا لتقارير إسبانية حسب الموندو ديبورتيفو، إن مارتن بريثويت اللاعب الوحيد الذي ليس لديه منزل ويسكن حالياً في فندق صوفيا بالقرب من الكامب نو.

 

وأعلن فريق برشلونة عن إيقاف النشاط الرياضي في النادي، وحث اللاعبين والطاقم الفني على البقاء في المنازل خلال الفترة القادمة.

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