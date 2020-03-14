Advertisements
نجم برشلونة في أزمة بسبب فيروس كورونا
السبت 14/مارس/2020 - 11:06 م
Advertisements
أحمد عصام
Advertisements
أصبح اللاعب الدنماركي
مارتن برايثويت لاعب فريق برشلونة في أزمة كبرى خلال الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا
الذي انتشر بشكل كبير حول العالم خلال الفترة الماضية.
وكان قد أعلن الاتحاد
الإسباني قد أعلن عن إيقاف الليجا خلال الجولتين المقبلتين حتى بداية شهر ابريل المقبل.
ووفقا لتقارير
إسبانية حسب الموندو ديبورتيفو، إن مارتن بريثويت اللاعب الوحيد الذي ليس لديه منزل
ويسكن حالياً في فندق صوفيا بالقرب من الكامب نو.
وأعلن فريق برشلونة
عن إيقاف النشاط الرياضي في النادي، وحث اللاعبين والطاقم الفني على البقاء في المنازل
خلال الفترة القادمة.
Advertisements