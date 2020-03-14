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أخرهم كوتروني.. سجل اللاعبين المصابين بفيروس كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 10:55 م
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بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أدى انتشار فيروس كورونا في معظم دول العالم، إلى إلغاء وتأجيل الدوريات الخمس الكبرى، خوفاً من تزايد الأعداد المصابه بالفيروس اللعين.


حيث لا زالت الأعداد المصابه بفيروس كورونا تتزايد كل يوم، أخرها المهاجم الإيطالي باتريك كوتروني والذي انضم إلى لائحة المصابين بفيروس كورونا المستجد في كرة القدم الإيطالية والعالمية.


ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، سجل اللاعبين المصابين بالفيروس اللعين.


أليساندرو فافالي

يعد أليساندرو فافالي مدافع فريق ريجيانا الإيطالي، والذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة، أول المصابين بالفيروس.


دانييلي روجاني

ثم أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن إصابة مدافع الفريق دانييلي روجاني، بفيروس كورونا، وعزل اللاعب عن الفريق، وعمل حجر صحي لجميع اللاعبين وطاقم التحكيم الذين شاركوا مع روجاني في أخر مباراة أمام إنتر ميلان في الكالتشيو.


كالوم هودسون أودوي وميكل أرتيتا وثلاثي ليستر سيتي

ثم انتقل الفيروس إلى الدوري الإنجليزي، ليصيب كل من ميكل أرتيتا مدرب فريق أرسنال، وكالوم هودوسون أودوي لاعب تشيلسي، وثلاثي نادي ليستر سيتي، وتم عمل حجر صحي لجميع المصابين، وإجراء جميع الفحوصات اللازمة.


ثنائي هانوفر الألماني

وأعلن نادي هانوفر الألماني عن إصابة ثنائي الفريق تيمو هوبرز وجانيس هورن، بفيروس كورونا، بعدما أثبتت الفحوصات نتيجة إيجابية.


توماس كالينيرج

دخل الدولي الدنماركي السابق توماس كالينيرج، في حجر صحي بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا المستجد.


مهاجم سامبدوريا

أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي، عن إصابة مهاجم الفريق مانولو جابياديني بفيروس كورونا، وعمل حجر صحي للاعب وإجراء كل الفحوصات اللازمة.


رئيس أولمبياكوس

أعلن إيفانجيلوس رئيس نادي أولمبياكوس اليوناني ونزتنجهام فورست الإنجليزي، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، والذي تفشى في البلاد.


لاعب ريال مدريد

لم تقتصر القائمة على هؤلاء فقط، حيث أعلن نادي ريال مدريد عن عمل حجر صحي للاعبي كرة القدم وكرة السلة، بعدما تأكد إصابة أحد لاعبي كرة السلة بفيروس كورونا.


باتريك كوتروني

لم تكن تلك الأسماء التي عرضناها لكم هي فقط المصابة بفيروس كورونا، بل أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي عن إصابة اللاعب باتريك كوتروني بفيروس كورونا المستجد، وعمل حجر صحي للاعب وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

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