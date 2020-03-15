ساقية الصاوي تعلن تأجيل برامجها الثقافية والفنية تماشيا مع قرار تعليق الدراسة



أعلنت ساقية عبد المنعم الصاوي، بالزمالك عن تأجيل برامجها الثقافية والفنية لحين استئناف الدراسة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".



وكتبت "الصفحة الرسمية" في منشور: "تعلن ساقية عبد المنعم الصاوى تأجيل برامجها الثقافية والفنية لحين استئناف الدراسة بإذن الله تعالى، ندعو الجميع لاتخاذ كافة التدابير مع عدم نشر الذعر يحفظكم الله جميعًا ويسلمكم".



وتفاعل عدد كبير من الجمهور المتابع لساقية عبد المنعم الصاوي، بعد الإعلان عن تأجيل الفعاليات وسؤالهم عن الحفلات التي تم حجزها.



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن تأجيل الدراسة للمدارس والجامعات لمدة أسبوعين بدءًا من اليوم الأحد وعلى ضوء ذلك قررت ساقية الصاوي بالزمالك بتأجيل برامجها الثقافية والفنية.



كانت ساقية عبد المنعم الصاوي، أجلت فعاليات أول أمس الجمعة نظرًا لسوء الأجوال الجوية ومنها يوم "عالم المرأة في يوم واحد" الإعلامي شريف مدكور، والإعلامية دعاء فاروق ونجمة السوشيال ميديا سارة الذهب، وأعلنت ذلك لجمهورها عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".



وكان من المقرر تقديم حفل الفنانة الكبيرة فايزة أحمد، وفرقتها الموسيقية لأول مرة بمناسبة عيد الأم تحت عنوان "ست الحبايب" وذلك في مسرح الساقية للعرائس يوم الخميس الموافق 19 من الشهر الجاري.



مسرح الساقية للعرائس يقدم كل شهر حفلات لكوكب الشرق أم كلثوم، كما كانت تٌقدم حفلاتها في ذلك التوقيت، بجانب حفلات للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وملك العود فريد الأطرش، وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ويجذب ذلك عدد كبير جدًا من الجمهور ويحضرها الكثير من أول كل شهر، بقيادة المهندس محمد عبد المنعم الصاوي، ومجموعة من الشباب في فن العرائس.



واحتفلت "الساقية"، شهر فبراير الماضي، بذكرى ميلاد عبد المنعم الصاوي، بحضور الموسيقار الكبير عمر خيرت، وفرقته الموسيقية وسط جمهور كبير وقدم عدد كبير من الحانه الشهيرة التي ظهرت في أعمال شهيرة.



بجانب عدد كبير من الحفلات لمجموعة من المطربين الشباب والكبار، والفرق الغنائية طوال شهر فبراير بمناسبة الإحتفال وحضرها جمهور ساقية عبد المنعم الصاوي، المٌحبين لهذا الفن.

















