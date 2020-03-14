كيف يخدم تأجيل الدوري الإنجليزي مصلحة ليفربول ؟





"مصائب قوم عند قوم فوائد" المقولة التي تنطبق على فريق ليفربول الإنجليزي بعد قرار رابطة البيرميرليج بتأجيل المسابقة المحلية إلى أبريل المقبل ، بسبب تفشي فيروس كورونا.





تأجيل الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

وجاء قرار رابطة الدوري الإنجليزي للمحترفين بتأجيل مسابقة البيرميرليج بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد حيث أعلنت إدارات أندية بورنموث، إيفرتون، ليستر سيتي، تشيلسي عزل لاعبيهم عقب ظهور حالات إصابات بالوباء داخل الأندية فضلا إلى إصابة أرتيتا مدرب الأرسنال وعزل مانشستر سيتي للاعب ميندي ، كلها أمور دفعت المسئولين عن كرة القدم في إنجلترا لتأجيل البطولة الأقوى في العالم.





4 أسباب جعلت قرار تأجيل البيرميرليج في صالح ليفربول

ويتسعرض موقع الفجر الرياضي فيما يلي فوائد فريق ليفربول ومدربه الألماني يورجن كلوب من تأجيل مسابقة الدوري الإنجليزي إلى أول أبريل، بسبب تفشي فيروس كورونا.





1- فترة إعداد نفسي وذهني من كلوب للاعبيه بعنوان "تصحيح المسار"

تأجيل مسابقة الدوري الإنجليزي مدة أسبوعين يخدم بالطبع المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز الذي يحتاج هذه الفترة في إعداد لاعبيه نفسياً وإعادة تأهيلهم ذهنياً للمتبقى من موسم ليفربول الذي فقد فيه فرصة الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا بالخروج على ملعب أنفيلد أمام أتلتيكو مدريد في دور الستة عشر بنتيجة 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والاياب، وكذلك الخروج من الدور الخامس لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي بالخسارة بثنائية نظيفة.





2- ترتيب أوراق حسم لقب البيرميرليج

فترة التأجيل ستدفع لاعبو ليفربول ومدربهم يورجن كلوب لوضع خطة حسم لقب النسخة الحالية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ،حيث يحتاج الريدز فقط إلى 6 نقاط من 9 جولات متبقية في البيرميرليج، إلى جانب طموح ورغبة جماهير ومحبي الأحمر في إستعادة اللقب المحلي الغائب منذ 30 عاما وهي البطولة الوحيدة المتبقية في موسم فقد فيه المتصدر فرصتي المنافسة على دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد.





3- حسم بطولة الدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي

لا ينسى فريق ليفربول ومدربه الألماني يورجن كلوب ما فعله بيب غوارديولا ومانشستر سيتي الموسم الماضي بحسمهم لقب البيرميرليج بفارق نقطة واحدة، حيث أعطى تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي الفرصة للريدز لحسم البطولة بشكل رسمي عند الرابع من أبريل المقبل حيث سيحتاج الريدز للانتصار على السيتيزنز من أجل الاحتفال بعودة اللقب الغائب منذ عام 90 على ملعب "الاتحاد" معقل حامل نسخة المسابقة المحلية.





4- معالجة أخطاء الخروج الأوروبي والمحلي

فترة توقف مسابقة الدوري الإنجليزي بسبب تفشي وباء كورونا سيتخدمها كلوب لصالح ليفربول في معالجة كافة الأخطاء التي كلفت الريدز مهمة الحفاظ على لقبه الأوروبي بالخروج أمام أتلتيكو مدريد وكذلك الخروج أمام تشيلسي في كأس الرابطة، وأهمها مشكلة إنهاء الهجمات وتسجيل الأهداف حيث ظهر الفريق خلال مواجهة دور الستة عشر مسيطرا على منطقة وسط الملعب وممتلكلا الكرة في أغلب فترات اللقاء إلا أن خط هجوم الأحمر واجه مشكلة كبيرة في تسجيل الأهداف وهوا ما سيعالجه المدرب الألماني في فترة التوقف.