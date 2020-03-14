تعليق النشاط الرياضي بنادي دمنهور لمدة أسبوعين





طبقا لتنفيذ تعليمات رئاسة مجلس الوزراء قرر مجلس أدارة نادي ألعاب دمنهور تعليق النشاط الرياضي داخل النادي لمدة 15 يوم ، وذلك في أعقاب قرار رئيس الوزراء بتعليق الانشطة الرياضية في مختلف الامكان الرياضية علي مستوى الجمهورية لمدة أسبوعين.



وقررت إدارة النادي البحراوي تعليق كافة الأنشطة داخل النادي لحين إشعار أخر حفاظا علي سلامة جميع اللاعبين والحافظ أيضا علي سلامة جميع أعضاء الجمعية العمومية من خلال منع التجمعات داخل النادي لمدة أسبوعين.



وقام مجلس أدارة النادي برئاسة أيهاب عبدالله من خلال التواصل مع محمد زويل المدير التنفيذي من أجل أبلاغ جميع رؤساء الاجهزة الرياضية بتنفيذ القرار مع العمل خلال هذه الفترة تفعيل حملة تطهير والتعقيم لمنشأت النادي البحراوي.