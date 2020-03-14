أخبار برشلونة اليوم السبت 14 مارس: فضيحة جنسية كبرى تهز البيت الكتالوني.. تعليق كثير من ميسي.. برشلونة يحسم مصير الأخطبوط

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم السبت 14 - 3 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع تأجيل الدوري الاسباني في الفترة المقبلة.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم السبت الموافق 14 - 3 - 2020 :-





- ضربة قوية.. ميسي يصدم رونالدينيو في أزمة السجن





وأشارت تقارير إسبانية حسب السبورت، إن بيئة ليو ميسي تنفي خبر تكفل ميسي بـ4 مليون يورو من اجل خروج رونالدينهو، وأكدت الصحيفة أن ليونيل ميسي مستاء جداً من هذه الأخبار الغير صحيحة، ولا يعرف الهدف من هذة الاخبار المنتشرة في الفترة الأخيرة.





- برشلونة يسعى للحفاظ على نجمه





كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إن جيرد فوم بروخ وكيل أعمال تير شتيجن اجتمع مع إريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة من أجل التفاوض على تجديد عقد الحارس الألماني الذي ينتهي في صيف 2022، وأكدت الصحيفة الإسبانية أن المفاوضات شهدت تقدمًا ملموسًا بالإضافة إلى وجود رغبة من الطرفين في توقيع العقود في أقرب وقت ممكن.





- الصحف الإسبانية تعلق على تجميد النشاط الرياضي





قامت العديد من الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم بالتعليق على توقف جميع المنافسات الرياضية وتجميد أنشطة الأندية بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا في القارة العجوز، وعنونت صحيفة ماركا غلافها بالعنوان التالي "إغلاق أوروبا"، وعنونت صحيفة موندو ديبورتيفو غلافها بالعنوان التالي "الجميع في منازلهم".





- محكمة في باراجواي تؤيد حكم حبس رونالدينيو





قال الادعاء العام في باراجواي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بأن المحكمة رفضت طلب الدفاع بتحويل الحبس الاحتياطي إلى إقامة جبرية بالمنزل كما عرض المحامون ترك مزرعة مملوكة للمتهم كضمان، وأفادت صحيفة ايه بي سي كولور الباراجوانية بأن محكمة الاستئناف لم يتغير أي شيء بالنسبة لها فيما يتعلق بخطر هروب المتهم ومخاطر إعاقة التحقيق وهما العاملان اللذان يستند إليهما قرار الحبس الاحتياطي.





- أول تعليق من ميسي على انتشار فيروس كورونا حول العالم





علق اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني على انتشار فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام الماضية، مما قد تسبب في تأجيل كرة القدم بشكل عام حتى بداية شهر ابريل المقبل، وكتب ميسي على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" : "هذا الوقت المثالي للاستمتاع مع عائلتك، وآمل أن نتمكن من تغيير هذا الوضع في أقرب وقت ممكن"، وأضاف : "‏انها أيام معقدة للجميع، ونحن قلقون بشأن ما يحدث ونريد أن نساعد من خلال وضع أنفسنا مكان ما يعانون من وضع أسوء سواء كان المرض أثر عليهم بشكل مباشر وعلى أحبائهم أو لأنهم يعملون لمكافحة هذا المرض".





- فضيحة كبرى تضرب برشلونة





كشفت تقارير إسبانية، أن أخصائي علاج طبيعي يواجه عقوبة الحبس بسبب تورطه في تعدي جنسي بحق إحدى السيدات خلال عمله في نادي برشلونة، وتعود الواقعة إلى شهر ديسمبر في عام 2016، وقد حدثت داخل المنشآت الرياضية لملعب كامب نو، ووفقًا للصحيفة الإسبانية "البريوديكو دي كتالونيا" أن المُتهَم تولى منصب أخصائي العلاج الطبيعي في قطاعات مختلفة داخل برشلونة.