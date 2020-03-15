"هاخد إجازة سنتين".. زينة تكشف طبيعة دورها في مسلسل "جمع سالم"





وأضافت خلال حوار تلفزيوني لها عبر برنامج "The insider بالعربي" على قناة دبي، أنها تقوم بدور دكتورة والدور يأتي في عمل إنساني لافتة إلى أنها استعانت بدكتور لإ تقان الدور وتقديمه بشكل جيد للمشاهدين.





ومازحت الجمهور قائلة إنه عند انتهائها من هذا العمل ستأخذ إجازة لمدة عامين قائلة:"هاخذ إجازة سنتين أشحن وارجع لكم تاني".



وقالت "زينة" إن التعديلات التي تمت في هذا العمل جاءت قبل رمضان بوقت كافي، موضحة أن السبب وزار ذلك وجود مخرجة مجتهدة جدًا وتأخذ وقتها في بشكل كافي وتدقق في أصغر التفاصيل، وهي إيمان الحداد، والتي اشتركت معها الفنانة الشابة في مسلسل "زواج بالإكراه".

مسلسل "جمع سالم" مسلسل جمع سالم يدور حول قضية التبني والعلاقات الأسرية والمشاكل داخل الأسرة المصرية، إخراج إيمان الحداد، تأليف محمد ناير، ويضم طاقم العمل زينة والفنانة دلال عبد العزيز، محمد علاء، ملك قورة، ومحمد شاهين، وتصور الفنانة زينة مشاهدها فى المسلسل داخل إحدى مستشفيات القطامية.

آخر أعمال زينة

وآخر أعمالها فيلم الفلوس، الذي شاركت في بطولته مع الفنان تامر حسني، خالد الصاوي، محمد سلام وعائشة محمد، ويدور الفيلم حول نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع والألاعيب، الفيلم إخراج سعيد الماروق، ومن أبرز أعمالها فيلم (الشبح، كابتن هيما، الجزيرة، كارما) إلى جانب عدد من المسلسلات البارزة مثل: (ممنوع الأقترال والتصوير، حضرة المتهم أبي، علي ياويكا، وليالي).















كشفت الفنانة زينة عن دورها في مسلسل "جمع سالم"، والذي أجرى القائمون عليه العديد من التعديلات قبل أخذ القرار للدخول به في السباق الرمضاني2020، قائلة إنه يأتي بشكل جديد ومختلف عن أعمالها السابقة.