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مجلس الوزراء الكويتي يعلن إغلاق المجمعات التجارية خوفا من كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 10:42 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلن مجلس الوزراء الكويتي، مساء اليوم السبت، إغلاق المجمعات التجارية ومراكز التسوق باستثناء المراكز الخاصة بالمواد التموينية.

ويذكر أن أعلنت الكويت، السبت، خروج 195 شخصا من الحجر الصحي بعد التأكد من خلوهم من فيروس كورونا ليصل العدد الى 324.

وكما أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شفيت إلى 7 حالات.

وقال الشيخ باسل الصباح، في تصريح، السبت، إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هاتين الحالتين من الفيروس.

وسجلت وزارة الصحة الكويتية، السبت، ارتفاع مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 104حالة في البلاد.

وأضافت الوزارة أنه بناء على دعوة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، يعقد حاليا اجتماع عبر الاتصال المرئي (الفيديو كونفرانس) لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون لمناقشة مستجدات فيروس كورونا.

وأعلنت العديد من دول الخليج إجراءات مختلفة مثل تقييد حركة الطيران أو العبور من خلال المنافذ البرية، لمنع انتشار فيروس كورونا.
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