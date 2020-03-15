Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الشباب: "من بكرة مفيش تدريبات في النوادي"

الأحد 15/مارس/2020 - 03:52 ص
Advertisements
أشرف صبحي
أشرف صبحي
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن كل الخطوات التي تتخذها الدولة في مختلف المجالات تعتبر خطوات استباقية، وهذا ما حدث في تعامل الدولة مع فروس كورونا.

وأشار "صبحي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن قرار تعليق الأنشطة الأندية جاء كخطوة احترازية لمواجهة فيروس كورونا، منوها بأن الأندية لم تغلق، ولكن "مفيش تدريب من بكرة في النوادي".

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن تعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين يسري على كافة أنواع الرياضات، مؤكدا أن مصلحة المواطن هو الهدف الأول لهم.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لكورونا.

في حين كشف مدير منظمة الصحة العالمية، عن مستجدات فيروس كورونا، قائلًا إن أن منظمة الصحة العالمية لديها إرشادات يمكن لكافة الدول أن تستخدمها لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، على أنه لا بد على كل شخص أن يدرك أعراض الفيروس وكيفية الحماية منه، مشيرًا إلى أن إلغاء الأنشطة الرياضية قد يقلل من حجم انتشار فيروس كورونا.

ونوه مدير منظمة الصحة العالمية، بأن أوروبا أصبحت هي المركز الرئيسي لوباء فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم الإبلاغ عن حالات في أوروبا أكثر من ما يتم الإبلاغ عنه في الصين.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا فيروس جديد وحالة جديدة، وكل ما نسعى إليه هو وقف انتشار الفيروس وإنقاذ حياة المواطنين.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه يجب تغطية الأنف والفم عند العطس والكحة، والبقاء في المنزل عن الإصابة بالسعال، وإبلاغ سلطات البلاد عن أي حالة مشبوهة، لافتًا إلى أن تجربة الصين وبعض الدول تظهر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد في احتواء فيروس كورونا.

وفي سياق آخر، ورغم إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد-19 "جائحة"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وذلك على الرغم من حجم الخسائر الاقتصادية والبشرية الفادحة التي سببها.

وبدوره قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: إن فيروس كوفيد-19 "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له.

وأوضح للدبلوماسيين في جنيف: "نحن قلقون للغاية من أن بعض البلدان لا تتعامل مع هذا التهديد بمستوى الالتزام السياسي المطلوب للسيطرة عليه".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مواجهة فيروس كورونا مستجدات كورونا تداعيا الخسائر الإقتصادية

أخبار تهمك

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

خاص.. فايلر يرفض التجديد لنجم الأهلي ومحاولات لإقناعه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خبر سار من وزارة الصحة بشأن مصابي "كورونا" المحتجزين

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. أول تحرك من الداخلية لتعليق أماكن الأنشطة التعليمية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

ضربة قوية.. ميسي يصدم رونالدينيو في أزمة السجن

منذ حوالي 7 ساعات

"الوزراء" يكشف حقيقة إغلاق المقاهي ومنع الشيشة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

منذ يوم

تعرف على قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة إجازة المعلمين

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية: المباحثات مع إثيوبيا متوقفة تمامًا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعليق الرئاسة على إعطاء الموظفين إجازة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تكشف السبب الحقيقي وراء التعافي من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من "التضامن" بشأن تعليق العمل بالحضانات

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. قرار رئاسي بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين

رئيس الوزراء: أطلب من المصريين أن يدعوا أن يجنبنا أي تداعيات لفيروس كورونا

عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة إجازة المعلمين

عاجل.. موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية بعد تعليق الدراسة

متحدث "الرئاسة" يحذر من الانسياق وراء الشائعات (فيديو)

مفاجأة.. التعليم العالي: تعليق الدراسة ليست إجازة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:30 م

قرار عاجل من "التضامن" بشأن تعليق العمل بالحضانات

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

07:48 م

عاجل.. وزيرة الصحة تكشف السبب الحقيقي وراء التعافي من كورونا (فيديو)

10:47 م

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

08:49 ص

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

03:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status