شبان قنا يعلق تدريباته ويعود الجمعة المقبل



منح الجهاز الفني لفريق نادي الشبان المسلمين بقنا، بقيادة كمال الزين المدير الفني للفريق، اللاعبين راحة لمدة أسبوع، على أن يعود الفريق التدريبات يوم الجمعة المقبل.



جاء قرار الجهاز الفني، عقب صدور قرار مجلس الوزراء بتعليق النشاط الرياضى لمدة أسبوعين، ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



ويسعد فريق نادي الشبان المسلمين بقنا، لمواجهة فريق نادي البنك الأهلي ضمن مواجهات الجولة ال18، للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، والتي يستضيفها أبناء قنا.



يدخل فريق الشبان اللقاء وله30 نقطة يحتل بها المركز الرابع بجدول المجموعة، فيما يدخل فريق البنك الأهلي المباراة وله 35 نقطة يحتل بها المركز الثاني، متساويا مع بني سويف صاحب المركز الأول.