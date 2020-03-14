Advertisements
Advertisements
Advertisements

شبان قنا يعلق تدريباته ويعود الجمعة المقبل

السبت 14/مارس/2020 - 10:51 م
Advertisements
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
Advertisements

منح الجهاز الفني لفريق نادي الشبان المسلمين بقنا، بقيادة كمال الزين المدير الفني للفريق، اللاعبين راحة لمدة أسبوع، على أن يعود الفريق التدريبات يوم الجمعة المقبل.

جاء قرار الجهاز الفني، عقب صدور قرار مجلس الوزراء بتعليق النشاط الرياضى لمدة أسبوعين، ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ويسعد فريق نادي الشبان المسلمين بقنا، لمواجهة فريق نادي البنك الأهلي ضمن مواجهات الجولة ال18، للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، والتي يستضيفها أبناء قنا.

يدخل فريق الشبان اللقاء وله30 نقطة يحتل بها المركز الرابع بجدول المجموعة، فيما يدخل فريق البنك الأهلي المباراة وله 35 نقطة يحتل بها المركز الثاني، متساويا مع بني سويف صاحب المركز الأول.
Advertisements

أخبار تهمك

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يهاجم الجبلاية بسبب الأهلي وإنبي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة إجازة المعلمين

منذ حوالي 5 ساعات

"الوزراء" يكشف حقيقة إغلاق المقاهي ومنع الشيشة (فيديو)

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. وزيرة الصحة تكشف السبب الحقيقي وراء التعافي من كورونا (فيديو)

منذ 37 دقيقة

تفاصيل مكالمة الجنايني لـ"صلاح" بعد شائعة إصابته بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعليق الرئاسة على إعطاء الموظفين إجازة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الداخلية لتعليق أماكن الأنشطة التعليمية

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار برشلونة اليوم السبت 14 مارس: فضيحة جنسية كبرى تهز البيت الكتالوني.. تعليق كثير من ميسي.. برشلونة يحسم مصير الأخطبوط

منذ نصف ساعة

بعد ساعات من قرار السيسي.. حي الدقي يغلق 16 سنتر دروس خصوصية (صور)

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. وزير الخارجية: المباحثات مع إثيوبيا متوقفة تمامًا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة قوية.. ميسي يصدم رونالدينيو في أزمة السجن

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الأرصاد تفجر مفاجأة: مصر على موعد مع تسجيل أعلى درجة حرارة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:47 م

عاجل.. وزيرة الصحة تكشف السبب الحقيقي وراء التعافي من كورونا (فيديو)

أخبار برشلونة اليوم السبت 14 مارس: فضيحة جنسية كبرى تهز البيت الكتالوني.. تعليق كثير من ميسي.. برشلونة يحسم مصير الأخطبوط

10:52 م

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

07:48 م

"الوزراء" يكشف حقيقة إغلاق المقاهي ومنع الشيشة (فيديو)

09:16 م

ضربة قوية.. ميسي يصدم رونالدينيو في أزمة السجن

09:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status