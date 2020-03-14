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"صحة جازان" تعلن عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 10:39 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت "صحة جازان"، مساء اليوم السبت، أن "مستشفيات المنطقة لم تسجل أية حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".

وقالت "صحة جازان"، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "صحة جازان تؤكد على أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في مستشفيات جازان؛ علمًا بأنه يتم إجراء الفحوصات الطبية والاحترازية لحالات الاشتباه والتعامل معها وفق الإجراءات المتبعة".

كما دعت الجميع إلى التواصل مع الوزارة عبر رقم(937)، لأي استفسار وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

ويذكر أن وزير الصحة، قد أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، موضحة ان "الحالة الأولى لمواطن قادم من إيران، ومعزول حاليًا في منشأة صحية في الأحساء".

وطلبت بكل من كان في دول ينتشر فيها فيروس "كورونا"، التواصل فورًا مع مركز "اتصال الصحة 937"، داعية إلى ضرورة التواصل معها في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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كورونا فيروس كورونا صحة جازان جازان الصحة

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