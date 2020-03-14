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وزير التعليم يكشف موقف الطلاب المتغيبين عن المدارس بأثر رجعي

السبت 14/مارس/2020 - 10:42 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة كانت معترضة على السناتر لأسباب تعليمية، ولكن الآن بسبب فيروس كورنا هناك تعليمات صدرت لوزير الداخلية بإغلاق السناتر لمنع أنتشار فيروس كورنا.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء السبت، أن ذهاب الطلاب للسناتر ومراكز الدروس بعد تعطيل العمل في المدارس يعني أن الهدف المرجو من تعطيل العمل في الدراسة، لم يتحقق على وجه الإطلاق.

ولفت إلى أن الوزارة لن تعاقب الطلاب على فترة غيابهم خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا، معقبًا: "أكيد ده مش وقت حساب على الغياب من المدرسة".

في حين كشف مدير منظمة الصحة العالمية، عن مستجدات فيروس كورونا، قائلًا إن أن منظمة الصحة العالمية لديها إرشادات يمكن لكافة الدول أن تستخدمها لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، على أنه لا بد على كل شخص أن يدرك أعراض الفيروس وكيفية الحماية منه، مشيرًا إلى أن إلغاء الأنشطة الرياضية قد يقلل من حجم انتشار فيروس كورونا.

ونوه مدير منظمة الصحة العالمية، بأن أوروبا أصبحت هي المركز الرئيسي لوباء فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم الإبلاغ عن حالات في أوروبا أكثر من ما يتم الإبلاغ عنه في الصين.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا فيروس جديد وحالة جديدة، وكل ما نسعى إليه هو وقف انتشار الفيروس وإنقاذ حياة المواطنين.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه يجب تغطية الأنف والفم عند العطس والكحة، والبقاء في المنزل عن الإصابة بالسعال، وإبلاغ سلطات البلاد عن أي حالة مشبوهة، لافتًا إلى أن تجربة الصين وبعض الدول تظهر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد في احتواء فيروس كورونا.

وفي سياق آخر، ورغم إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد-19 "جائحة"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وذلك على الرغم من حجم الخسائر الاقتصادية والبشرية الفادحة التي سببها.

وبدوره قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: إن فيروس كوفيد-19 "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له.

وأوضح للدبلوماسيين في جنيف: "نحن قلقون للغاية من أن بعض البلدان لا تتعامل مع هذا التهديد بمستوى الالتزام السياسي المطلوب للسيطرة عليه".
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مواجهة فيروس كورونا مستجدات كورونا كورونا السناتر التعليمية الدكتور طارق شوقي الخسائر الإقتصادية

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