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إصابة وزير التجهيز والنقل المغربي بفيروس كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 10:38 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أفادت وسائل إعلام مغربية، مساء اليوم السبت، إصابة وزير التجهيز والنقل المغربي والماء عبد القادر أعمارة بفيروس كورونا عقب عودته من جولة أوروبية.

وأفاد موقع "هسبريس" بأن الوزير أحس بتعب مصحوب بآلام في الرأس، ما دفعه إلى مراجعة الأطباء.

وأضاف أن الفحوص والاختبارات والتحاليل الطبية أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأشار الموقع المغربي إلى أن الأعراض التي ظهرت على الوزير بسيطة ولا تدعو للقلق، موضحا أنه سيلازم بيته لمدة 14 يوما ويمارس مهامه عن بعد.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة المغربية أعلنت يوم السبت 14 مارس تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في كامل المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 17 حالة.
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