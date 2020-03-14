محافظة الفيوم: اختيار مركز شباب "السنجق" مقراً لإيواء أسر وادي النزلة المتضررين من الأمطار

صرح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأنه تم تجهيز مركز شباب قرية السنجق، بمركز أبشواي، كمقر لإيواء الأسر المتضررة من قاطني وادي النزلة التابع لمركز يوسف الصديق، من جراء زيادة منسوب المياه، وتضرر منازلهم بسبب هطول الأمطار الغزيرة، فضلاً عن قيام مديرية الشباب والرياضة بتجهيز مركز شباب أبشواي كمقر آخر للإيواء حال الحاجة إليه.





وقال المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم انه تم توفير وسائل لإنتقال المواطنين من منازلهم المتضررة الى مقر الإيواء، مؤكداً على التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، ومنها مديرية التموين لتوفير السلع الغذائية والخبز اللازم بمقر الإيواء، وكذلك مديرية التضامن الاجتماعي لتوفير المساعدات العاجلة لمختلف الأسر المتضررة.





وأضاف أن محافظ الفيوم تواصل هاتفياً مع السيدة وزيرة التضامن الإجتماعي للتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، للمساعدة، حيث وصل بالفعل مساعدات منه لمقر الإيواء، شملت بطاطين ومراتب بواقع 300 بطانية و115 مرتبة، إضافة لعدد 100 وسادة (مخدة).





وكشف "التوني" عن التنسيق مع مديرية الشئون الصحية لتوفير طاقم طبي ومستلزمات طبية بمقر الإيواء، خلال فترة وجود المتضررين لحين استقرار الأوضاع وعودتهم إلى منازلهم.





كانت محافظات الجمهورية، شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

