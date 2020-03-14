Advertisements
Advertisements
Advertisements

طارق شوقي: توفير المحتوى التعليم أون لاين مجانًا للطلاب خلال 72 ساعة من الآن

السبت 14/مارس/2020 - 10:37 م
Advertisements
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة اتفقت مع وزارة الاتصال على دخول الطلاب إلى كافة المواقع التي تقدم محتوى تعليمي الكتروني بشكل مجاني تمًامًا، وسيتم توفير هذا الأمر خلال 72 ساعة من الآن.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء السبت، أن المتبقي من العام الدراسي أربع أسابيع فقط، وأيًا كان الوضع ستتم الامتحانات في توقيتها دون أي خلاف، مشيرًا إلى أن المدرسين سيتواجدوا في الفصول للرد على استفسارات الطلاب بصورة مستمرة.

وأوضح أن مصر استثمرت بصورة كبيرة في إعداد محتوى الكتروني رائع، وتوقيف الدراسة فرصة لاستكاشف المحتوى الالكتروني الثمني الذي تمتلكه مصر.

يذكر أن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع برئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين.

ووجه الرئيس السيسي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لكورونا.

في حين كشف مدير منظمة الصحة العالمية، عن مستجدات فيروس كورونا، قائلًا إن أن منظمة الصحة العالمية لديها إرشادات يمكن لكافة الدول أن تستخدمها لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، على أنه لا بد على كل شخص أن يدرك أعراض الفيروس وكيفية الحماية منه، مشيرًا إلى أن إلغاء الأنشطة الرياضية قد يقلل من حجم انتشار فيروس كورونا.

ونوه مدير منظمة الصحة العالمية، بأن أوروبا أصبحت هي المركز الرئيسي لوباء فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم الإبلاغ عن حالات في أوروبا أكثر من ما يتم الإبلاغ عنه في الصين.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا فيروس جديد وحالة جديدة، وكل ما نسعى إليه هو وقف انتشار الفيروس وإنقاذ حياة المواطنين.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه يجب تغطية الأنف والفم عند العطس والكحة، والبقاء في المنزل عن الإصابة بالسعال، وإبلاغ سلطات البلاد عن أي حالة مشبوهة، لافتًا إلى أن تجربة الصين وبعض الدول تظهر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد في احتواء فيروس كورونا.
Advertisements

أخبار تهمك

"الوزراء" يكشف حقيقة إغلاق المقاهي ومنع الشيشة (فيديو)

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. تعليق الرئاسة على إعطاء الموظفين إجازة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تكشف السبب الحقيقي وراء التعافي من كورونا (فيديو)

منذ 35 دقيقة

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار برشلونة اليوم السبت 14 مارس: فضيحة جنسية كبرى تهز البيت الكتالوني.. تعليق كثير من ميسي.. برشلونة يحسم مصير الأخطبوط

منذ نصف ساعة

ضربة قوية.. ميسي يصدم رونالدينيو في أزمة السجن

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بعد ساعات من قرار السيسي.. حي الدقي يغلق 16 سنتر دروس خصوصية (صور)

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة إجازة المعلمين

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يهاجم الجبلاية بسبب الأهلي وإنبي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الداخلية لتعليق أماكن الأنشطة التعليمية

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل مكالمة الجنايني لـ"صلاح" بعد شائعة إصابته بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية: المباحثات مع إثيوبيا متوقفة تمامًا

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

الأرصاد تفجر مفاجأة: مصر على موعد مع تسجيل أعلى درجة حرارة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:47 م

عاجل.. وزيرة الصحة تكشف السبب الحقيقي وراء التعافي من كورونا (فيديو)

أخبار برشلونة اليوم السبت 14 مارس: فضيحة جنسية كبرى تهز البيت الكتالوني.. تعليق كثير من ميسي.. برشلونة يحسم مصير الأخطبوط

10:52 م

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

07:48 م

"الوزراء" يكشف حقيقة إغلاق المقاهي ومنع الشيشة (فيديو)

09:16 م

ضربة قوية.. ميسي يصدم رونالدينيو في أزمة السجن

09:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status