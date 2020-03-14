طارق شوقي: توفير المحتوى التعليم أون لاين مجانًا للطلاب خلال 72 ساعة من الآن



في حين كشف مدير منظمة الصحة العالمية، عن مستجدات فيروس كورونا، قائلًا إن أن منظمة الصحة العالمية لديها إرشادات يمكن لكافة الدول أن تستخدمها لمواجهة فيروس كورونا.



وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، على أنه لا بد على كل شخص أن يدرك أعراض الفيروس وكيفية الحماية منه، مشيرًا إلى أن إلغاء الأنشطة الرياضية قد يقلل من حجم انتشار فيروس كورونا.



ونوه مدير منظمة الصحة العالمية، بأن أوروبا أصبحت هي المركز الرئيسي لوباء فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم الإبلاغ عن حالات في أوروبا أكثر من ما يتم الإبلاغ عنه في الصين.



وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا فيروس جديد وحالة جديدة، وكل ما نسعى إليه هو وقف انتشار الفيروس وإنقاذ حياة المواطنين.



وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه يجب تغطية الأنف والفم عند العطس والكحة، والبقاء في المنزل عن الإصابة بالسعال، وإبلاغ سلطات البلاد عن أي حالة مشبوهة، لافتًا إلى أن تجربة الصين وبعض الدول تظهر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد في احتواء فيروس كورونا.



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة اتفقت مع وزارة الاتصال على دخول الطلاب إلى كافة المواقع التي تقدم محتوى تعليمي الكتروني بشكل مجاني تمًامًا، وسيتم توفير هذا الأمر خلال 72 ساعة من الآن.وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء السبت، أن المتبقي من العام الدراسي أربع أسابيع فقط، وأيًا كان الوضع ستتم الامتحانات في توقيتها دون أي خلاف، مشيرًا إلى أن المدرسين سيتواجدوا في الفصول للرد على استفسارات الطلاب بصورة مستمرة.وأوضح أن مصر استثمرت بصورة كبيرة في إعداد محتوى الكتروني رائع، وتوقيف الدراسة فرصة لاستكاشف المحتوى الالكتروني الثمني الذي تمتلكه مصر.يذكر أن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع برئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين.ووجه الرئيس السيسي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لكورونا.