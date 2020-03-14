أهم أخبار النادي الأهلي اليوم السبت| هدرسفيلد يطلب مبلغ خرافي للتخلي عن رمضان صبحي.. والخطيب يعلن تجميد النشاط

شهد النادي الأهلي اليوم السبت الموافق 14 مارس لعام 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 14 - 3 - 2020:

1- رسميًا.. الأهلي يعلق كافة الأنشطة الرياضية بسبب كورونا

أعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، توقف النشاط الرياضي داخل النادي لحين إشعار آخر بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

ويأتي قرار مجلس الإدارة، كإجراء احترازي للوقاية التي تضمن الحفاظ على كافة جميع الأجهزة واللاعبين لحين إشعار آخر.

كما دعا النادي لعقد اجتماع بقاعة فكري أباظة بمقر النادي بالجزيرة، يوم الأحد 15 مارس الجاري، لمناقشة تطورات الأزمة التي تمر على الجميع.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن عن توقف النشاط وتعليقه لمدة أسبوعين مقبلين، بناءً على توصية من وزارة الصحة العالمية والمصرية، واجتماع رؤوساء الوزارات المختلفة والتي علقت كافة الأنشطة للحد من انتشار المرض.

2- رمضان صبحي يعود لتدريبات الأهلي بعد غياب 89 يوما

شارك رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم السبت والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتعافى رمضان من الإصابة التي عانى منها بمزق في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن المشاركة في الأهلي منذ منتصف ديسنمبر الماضي.

وأعلن اللاعب جاهزيته لمواجهة الأهلي المقبلة أمام الإنتاج الحربي، بعد تعافيه من الإصابة وغيابه لمدة 89 يوما.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

3- خاص.. عبد الحفيظ يكشف أخر تطورات التجديد لرباعي الكبار بالأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أخر تطورات التجديد للرباعي شريف إكرامي وحسام عاشور ووليد سليمان وأحمد فتحي لاعبو الفريق الأحمر، حيث تنتهي عقودهم نهاية الموسم.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة بأنه سيتم فتح ملف التجديد للرباعي هذه الأيام ونسعى للتوصل لاتفاق معهم وتجديد تعاقدهم.

وأضاف مدير الكرة بأنه عقب الاتفاق على كافة بنود العقد سنقوم بالتوقيع على العقود وتجديدها فاللاعبون الأربعة يملكون تاريخًا كبيرًا مع الأهلي ونسعى لإنهاء هذا الملف.

4- موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد تأجيل الدوري المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت تعليق جميع نشاطات كرة القدم لمدة 15 يوما في إطار الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وجاء قرار الجبلاية بتعليق كافة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم خوفا من انتشار فيروس كورونا والذي اجتماع العالم في الفترة القليلة الماضية.

وكان من المقرر أن يخوض الأهلي مباراة يوم الأربعاء المقبل أمام فريق الإنتاج الحربي في الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي أول مباراة رسمية له عقب قرار تعليق أي نشاط بكرة القدم يوم 7 من إبريل المقبل أمام الجونة في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

5- خاص.. الأهلي يبدأ رحلة ضم رمضان صبحي نهائياً

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن دخول مسئولو النادي الأحمر في مفاوضات مع رمضان صبحي لاعب الفريق الأول للاستمرار في صفوف النادي.

وكان الأهلي قد ضم رمضان صبحي في الصيف الماضي من هيديرسفيلد تاون الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل مليون ونصف مليون جنيه إسترليني.

وأضاف المصدر إن مسئولو الأحمر بدأوا في التفاوض مع رمضان ووكيله نادر شوقي لضم اللاعب سواء بتجديد الإعارة أو الشراء نهائيا من ناديه الإنجليزي.

وتابع المصدر بأن الأهلي يسعى للحفاظ على رمضان بعد ظهوره بشكل مميز مع النادي الأحمر هذا الموسم.

والجدير بالذكر أن رمضان يغيب عن الأهلي منذ ٣ أشهر تقريبًا بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، لكنه عاد وانتظم في المران الجماعي اليوم ليصبح جاهزًا للمرحلة المقبلة.

6- هدرسفيلد يحدد شرطا تعجيزيا لاستمرار رمضان صبحي مع الأهلي

اشترط مسؤولو نادي هدرسفيلد الإنجليزي، الحصول على عائد مادي قوي من النادي الأهلي، للتنازل رسميًا عن خدمات رمضان صبحي نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبلغ النادي الإنجليزي مسؤولو القلعة الحمراء، رغبتهم في الحصول على مبلغ 8 ملايين يورو من أجل التنازل عنه بصفة نهائية مع بداية الموسم الجديد.

فيما طلب هدرسفيلد، الحصول على مبلغ 3 ملايين يورو من أجل تجديد الإعارة لمدة موسم واحد جديد، حسب رغبة القلعة الحمراء لاستمرار اللاعب في التتش.

وطالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، استمرار اللاعب في صفوف الفريق نظرًا لأهميته كأحد العناصر الأساسية.

ويغيب رمضان صبحي حاليًا عن الفريق لما يقرب من شهرين، بسب تعرضه للإصابة بالعضلة الخلفية، وعاد للمشاركة مؤخرًا في التدريبات الجماعية.

ويلعب رمضان صبحي في صفوف الأهلي، حاليًا على سبيل الإعارة لمدة عام واحد، تنتهي بنهاية الموسم الجاري.