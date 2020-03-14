وزير الأوقاف: العزاء يقتصر على تشييع الجنازة منعًا لانتشار فيروس كورونا



وقال وزير الأوقاف،: "في ضوء حرص الوزارة على الإسهام الجاد في الإجراءات الوقائية والاحترازية تجاه الحيلولة دون انتشار فيروس كورونا فإن الوزارة قد نسقت مع المشيخة العامة للطرق الصوفية وتم الاتفاق بينهما على الاكتفاء بخطبة الجمعة التي خصصت للحديث عن الإسراء والمعراج يوم ٢٥ رجب الموافق ٢٠ ٣ ٢٠٢٠ م، إضافة إلى ندوة علمية مشتركة تذاع على الهواء مباشرة من ماسبيرو عن الدروس المستفادة من هذه المعجزة العظيمة، وعدم إقامة أى فعاليات جماهيرية أو احتفالية".



وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تأتى في ضوء تعليمات وزارة الأوقاف بقصر عمل المساجد في المرحلة الراهنة على الصلاة وخطبة الجمعة وبما لا يزيد عن خمس عشرة دقيقة، مع حرص الجميع على إعلاء المصلحة الوطنية والتحرك في ضوء فقه النوازل وما يقتضيه فقه الأولويات وفقه المقاصد العامة للتشريع التي يأتي الحفاظ على الأنفس والأوطان في القلب منها.



وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بإيقاف العزاء في دار المناسبات لمنع انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، مشيرا إلى أن العزاء يقتصر على تشييع الجنازة فقط أمام القبر ومنع التجمعات.وأضاف "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء السبت أنه يجب التخلي على جميع التجمعات غير الضرورية، مؤكدًا أن المحافظة على الصحة مقصد من المقاصد الشرعية بعد الدين والوطن والعرض والدين".وفي وقت سابق، قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلغاء كافة المظاهر الجماهيرية أو الاحتفالية بمناسبة ذكرى "الإسراء والمعراج"، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها وزارة الأوقاف تجاه الحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.