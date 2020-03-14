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مصدر أمني: حملات أمنية على المراكز التعليمية بجميع مدن البحر الأحمر

السبت 14/مارس/2020 - 10:30 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
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قال مصدر أمني بالبحر الأحمر، إنه فور صدور تعليمات وزير الداخلية بحملات أمنية على مراكز الدروس الخصوصية، تم التعامل على الفور شن عددًا من الحملات فى جميع مدن المحافظة على المراكز التعليمية.

وأضاف المصدر، أنه تم غلق بعض السناتر وتشميعها بالشمع الأحمر ضمن الحملات التي شنها رجال المباحث فى مدن البحر الأحمر، موضحًا أن هناك تنسيق بين مديرية التربية والتعليم بتنفيذ القرارات السيادية التى من شأنها الحفاظ على أبنائنا الطلاب ضمن خطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا.

وفي سياق متصل أكد بعض الأهالي في مدن البحر الأحمر، عن قيام حملات على سناتر الدروس الخصوصية في مدينة سفاجا وأخرى بالغردقة وفي رأس غارب شمال البحر الأحمر، مثمنين على دور الدولة ووزارة الداخلية في الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشاد عدد كبير من أولياء أمور الطلاب بالبحر الأحمر، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة منع انتشار فيروس كورونا في البلاد، مؤكدين لأبد من الجميع التكاتف وتنفيذ خطة الدولة للحفاظ على المواطنين.

وكان صرح اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، أن هناك تنسيق ومتابعة مع الأجهزة الأمنية بما يخص سناتر الدروس الخصوصية وغلقها إذ ثبت أن هناك مراكز تعمل.

وأضاف محافظ البحر الأحمر، فى تصريح خاص إلى "الفجر" أنه لن يسمح بخرق القرارات السيادية التى من شأنها الحفاظ على أبنائنا الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، موضحًا أنه منذ الصباح الباكر سيكون هناك حملات مكبرة على السناتر وستكون هناك متابعة مستمرة مع الجهات الأمنية.

وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.
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