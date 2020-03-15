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أبرزهم أحمد زكي.. فنانون رحلوا قبل استكمال أعمالهم الفنية

الأحد 15/مارس/2020 - 12:29 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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يحوي الوسط الفني بين طياته مجموعة من القصص التي نقف أمامها لبرهة ونتأملها ومن أبرزها وفاة عدد من الفنانين قبل أن يستكملوا تصوير أعمالهم الفنية، ولعل أبرزهم الفنان الكبير الراحل أحمد زكي.

وفي هذا التقرير، يستعرض "الفجر الفني" أبرز هؤلاء الفنانين الذين رحلوا قبل استكمال أعمالهم.

رشدي أباظة
رحل عن عالمنا الفنان رشدي أباظة والذي توقف قلبه عن الخفقان، في تمام الساعة السابعة من يوم الأحد الذي وافق 27 يوليو 1980، بمستشفى العجوزة،  كان حينها يستعد للمشاركة في فيلم "الأقوياء" إخراج أشرف فهمي والذي اضطر إلى الاستعانة بالفنان صلاح نظمي لاستكمال باقي مشاهد  رشدي أباظة بظهورة ماشيًا والكاميرا خلف ظهره ثم يستكمل المشهد صوت فقط خلف شجرة.

أحمد زكي
توفي الفنان أحمد زكي ولم يستكمل تصوير مشاهده في فيلم "حليم" وتم استبدال مشاهده بوجود نجله الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.

محمود المليجي
توفى في 6 يونيو 1983، وقد كانت كواليس وفاة الفنان الراحل محمود المليجي، غريبة جدًا حيث توفي أثناء أداء مشهد تمثيلي للموت في فيلم "أيوب"، قائلَا: "كان المليجي يوجه حديثه لعمر الشريف قائلا: الحياة دي غريبة جدًا، الواحد ينام ويصحى وينام ويصحى وينام ويشخر، وقام بخفض رأسه كأنه نائم على الكرسي وبدأ بالشخير كأنه مستغرق في النوم، فنظر الجميع إليه بدهشة من روعة تمثيله وبدأ الجميع في الضحك، حتى قال له عمر الشريف: "إيه يا محمود خلاص بقى أصحي" وكانت المفاجأة أن محمود المليجى مات كأنه على خشبة مسرح، مات وهو يؤدي مشهد الموت.

صلاح قابيل
توفي صلاح قابيل في عام 1992، وذلك أثناء تصوير مسلسل "ليالي الحلمية"، حيث كان يجسد دور المعلم سماحة، وهذا الأمر اضطر أسامة أنور عكاشة مؤلف المسلسل إلى إنهاء الشخصية، التي كان يلعبها صلاح قابيل، كما أنه توفي قبل أن يستكمل دوره في مسلسسل ذئاب الجبل وتم استبداله بالفنان عبد الله غيث.


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