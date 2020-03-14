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تعليق الانشطة الرياضية والإجتماعية بالنادى الأوليمبي لمدة أسبوعين

السبت 14/مارس/2020 - 10:25 م
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بوابة الفجر
عبير عبدالشفيع - محمد الشريف
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قرر مجلس إدارة النادي الأوليمبي برئاسة المهندس طارق السيد، تعليق كافة التدريبات والأنشطة الرياضية داخل النادي لمدة أسبوعين وذلك اعتباراً من غداً الأحد، وذلك في أعقاب قرار رئيس الوزراء بتعليق الانشطة الرياضية في مختلف الامكان الرياضية علي مستوى الجمهورية لمدة أسبوعين.

كما قررت إدارة النادي السكندري أيضا تعليق الندوات والحفالات وجميع التجمعات داخل النادي لمدة أسبوعين ايضاً.

ويعقد المهندس طارق السيد رئيس النادي إجتماع خلال الساعات المقبلة مع المدير التنفيذي في حضور أعضاء مجلس إدارة النادي لاغبلاغ رؤساء الأجهزة الرياضية واللجان بتنفيذ القرار والاجتماع مع المديرين الفنيين، مع أستمرار حملة التطهير والتعقيم لمنشأت النادي التي بدأت منذ أمس الجمعة.
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