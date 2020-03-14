بضعف القيمة.. 'الصحفيين' تعيد فتح الاشتراك بمشروع العلاج

أعلن مجلس نقابة الصحفيين، إعادة فتح الاشتراك الاستثنائي بمشروع العلاج للزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وذلك بضعف القيمة لكل فرد.





وقرر المجلس أن فتح إعادة الاشتراك سيكون لمدة أسبوع، بدءًا من الثلاثاء ١٧ مارس، حتى ٢٤ مارس، نظرًا لوجود طلبات من عدد من الزملاء للاشتراك، على أن يكون هذا هو الاستثناء الأخير.





جاء ذلك خلال اجتماع مجلس النقابة المنعقد الآن، برئاسة الدكتور ضياء رشوان، لمناقشة شؤون المجلس والأعضاء، واعتماد تقرير المجلس للعام المنقضي، وأيضًا ميزانية النقابة لعام 2019.



