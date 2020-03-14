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بضعف القيمة.. 'الصحفيين' تعيد فتح الاشتراك بمشروع العلاج

السبت 14/مارس/2020 - 10:12 م
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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أعلن مجلس نقابة الصحفيين، إعادة فتح الاشتراك الاستثنائي بمشروع العلاج للزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وذلك بضعف القيمة لكل فرد.

وقرر المجلس أن فتح إعادة الاشتراك سيكون لمدة أسبوع، بدءًا من الثلاثاء ١٧ مارس، حتى ٢٤ مارس، نظرًا لوجود طلبات من عدد من الزملاء للاشتراك، على أن يكون هذا هو الاستثناء الأخير.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس النقابة المنعقد الآن، برئاسة الدكتور ضياء رشوان، لمناقشة شؤون المجلس والأعضاء، واعتماد تقرير المجلس للعام المنقضي، وأيضًا ميزانية النقابة لعام 2019.

بسبب 'كورونا'.. مذكرة لرفع بصمة الصحفيين من المؤسسات

يتقدم عدد من الزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، غدًا الأحد، بمذكرة رسمية للنقيب ضياء رشوان، وأعضاء مجلس النقابة؛ لمطالبتهم بالتفاوض مع المؤسسات الصحفية القومية والخاصة والحزبية، وذلك لرفع البصمة عن الزميلات الصحفيات "الأمهات"، وجعل العمل من المنزل لذات المدة، بهدف توفير الحماية للأبناء من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك لتوفير رعاية لهم.

وأطلق الزملاء الصحفيون، حملة توقيعات للمذكرة التي سيتقدمون بها غدًا لمجلس النقابة، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا وسريعًا من أعضاء الجمعية العمومية.

وجاء نص المذكرة كالتالي:

السيد نقيب الصحفيين/ ضياء رشوان
تحية طيبة وبعد

نظرًا لما تمر به البلاد في تلك الأوضاع الصعبة والتي دفعت رئيس الجمهورية باتخاذ قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين لحماية الأطفال والشباب من الإصابة بفيروس كورونا، نطالب سيادتكم بالتفاوض مع المؤسسات الصحفية القومية والخاصة والحزبية وذلك لرفع البصمة عن الزميلات الصحفيات "الأمهات"  وجعل العمل من المنزل لذات المدة بهدف توفير الحماية للأبناء من خطر الإصابة وكذلك لتوفير رعاية لهم.
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