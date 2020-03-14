Advertisements عربي ودولي عربي ودولي رئيس الوزراء الإسباني يعلن حال الطوارئ لمدة 15 يوم السبت 14/مارس/2020 - 10:07 م Advertisements الفجر Advertisements أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيث، حال الطوارئ في البلاد لمدة 15 يوم، مؤكدا جهوزية الجيش للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا. وأعلن إغلاق جميع المتاجر في البلاد باستثناء الصيدليات ومحال الأغذية، منوها بأن أزمة فيروس كورونا تتطلب قرارات استثنائية.وأعلنت إسبانيا، اليوم السبت، تسجيل 70 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 191. ويذكر أن سُجلت أكثر من 1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ منذ مساء الجمعة في إسبانيا، ثاني أكثر دولة تأثراً في أوروبا، ليرتفع العدد الإجمالي 5753 إصابة. جاء ذلك وفقا للحصيلة الأخيرة التي نشرتها السلطات الإسبانية السبت. وباتت إسبانيا التي تبدأ السبت بتطبيق حال التأهب لمحاولة الحدّ من انتشار الفيروس، تعدّ 136 حالة وفاة مقابل 121 مساء الخميس. في السياق، فُرض حجر صحّي على 4 مناطق في كتالونيا، الخميس، في قرار هو الأوّل من نوعه في إسبانيا، التي قرّرت أيضاً إغلاق المدارس على أراضيها، في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا. ويعد هذا الارتفاع اليومي الأكبر في عدد المصابين على أراضي إسبانيا منذ ظهور الفيروس في البلاد أواخر يناير الماضي. وتعتبر إسبانيا البلد الثاني في أوروبا بعد إيطاليا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر من مدينة ووهان الصينية. ومن المتوقع أن تعلن الحكومة الإسبانية حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد مما سيتيح اتخاذ إجراءات أوسع لمكافحة انتشار الفيروس. Advertisements الكلمات المفتاحية عدد الاصابات رئيس الوزراء الاسباني اليو الطواريء اصابات الكورونا 15 يوم أخبار تهمك تفاصيل مكالمة الجنايني لـ"صلاح" بعد شائعة إصابته بكورونا منذ حوالي 5 ساعات 1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا" منذ ساعتين و 35 دقيقة أول ظهور لـ أحمد موسى بعد تماثله للشفاء (فيديو) منذ ساعتين قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا منذ حوالي 8 ساعات عاجل.. وزير الخارجية: المباحثات مع إثيوبيا متوقفة تمامًا منذ ساعتين و 44 دقيقة الأرصاد تفجر مفاجأة: مصر على موعد مع تسجيل أعلى درجة حرارة منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. تعليق الرئاسة على إعطاء الموظفين إجازة (فيديو) منذ أقل من ساعتين "الوزراء" يكشف حقيقة إغلاق المقاهي ومنع الشيشة (فيديو) منذ ساعة و 6 دقيقة عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا منذ حوالي 7 ساعات عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة إجازة المعلمين منذ حوالي 4 ساعات أخبار ريال مدريد اليوم السبت 14 مارس: صراع مع برشلونة على صفقة جديدة.. فيروس كورونا يضرب الرئيس.. الريال يرصد التعاقد مع ماكينة الأهداف المتحركة منذ 37 دقيقة ضربة قوية.. ميسي يصدم رونالدينيو في أزمة السجن منذ ساعة و 14 دقيقة تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا منذ حوالي 14 ساعة عاجل.. موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية بعد تعليق الدراسة منذ ساعتين و 31 دقيقة مرتضى منصور يهاجم الجبلاية بسبب الأهلي وإنبي منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. أول تحرك من الداخلية لتعليق أماكن الأنشطة التعليمية منذ حوالي 3 ساعات موضوعات متعلقة فيروس كورونا يقتحم بلدًا أوروبيًا جديدًا الكويت تصدر إجراءات جديدة لمواجهة فيروس "كورونا" "كورونا" يتسبب في وقف حركة القطارات بين النمسا وإيطاليا أفغانستان تؤكد إصابة أول حالة بفيروس كورونا طاعون العصر.. ننشر خريطة انتشار فيروس كورونا حول العالم وحصيلة الضحايا والإصابات كوريا الجنوبية تسجل 438 إصابة جديدة بفيروس كورونا