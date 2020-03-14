رئيس الوزراء الإسباني يعلن حال الطوارئ لمدة 15 يوم

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيث، حال الطوارئ في البلاد لمدة 15 يوم، مؤكدا جهوزية الجيش للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.





وأعلن إغلاق جميع المتاجر في البلاد باستثناء الصيدليات ومحال الأغذية، منوها بأن أزمة فيروس كورونا تتطلب قرارات استثنائية.





وأعلنت إسبانيا، اليوم السبت، تسجيل 70 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 191.





ويذكر أن سُجلت أكثر من 1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ منذ مساء الجمعة في إسبانيا، ثاني أكثر دولة تأثراً في أوروبا، ليرتفع العدد الإجمالي 5753 إصابة.





جاء ذلك وفقا للحصيلة الأخيرة التي نشرتها السلطات الإسبانية السبت. وباتت إسبانيا التي تبدأ السبت بتطبيق حال التأهب لمحاولة الحدّ من انتشار الفيروس، تعدّ 136 حالة وفاة مقابل 121 مساء الخميس.





في السياق، فُرض حجر صحّي على 4 مناطق في كتالونيا، الخميس، في قرار هو الأوّل من نوعه في إسبانيا، التي قرّرت أيضاً إغلاق المدارس على أراضيها، في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا.





ويعد هذا الارتفاع اليومي الأكبر في عدد المصابين على أراضي إسبانيا منذ ظهور الفيروس في البلاد أواخر يناير الماضي.





وتعتبر إسبانيا البلد الثاني في أوروبا بعد إيطاليا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر من مدينة ووهان الصينية.



