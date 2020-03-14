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هل يتوج الأهلي بلقب الدوري المصري حال الإلغاء؟

السبت 14/مارس/2020 - 10:15 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تعليق نشاط كرة القدم لمدة 15 يوم، اليوم، السبت.


وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيان رسمي جاء كالأتى :

بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.


ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطه، لذلك هل سيتوج بلقب المسابقة فى حال الإلغاء، وكشف الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح عن ماذا تنص اللوائح فى ذلك، وقال تصريحات خاصة ل"الفجر الرياضي" : لا يوجد نص فى اللائحة عن ذلك الامر.


وأضاف :" نحن امام قوة قاهرة اذا استمرت من الممكن أن تلغى الدورى فإذا كانت المباريات المتبقية لا تحدد بشكل قاطع من البطل ومن الهابط فإن الدورى يلغى".


وعلم " الفجر الرياضي" انه لا توجد لائحة فى الاتحاد المصري لكرة القدم تنص على تتويج متصدر البطولة باللقب فى حال الإلغاء.

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