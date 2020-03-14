فاروق حسني يفتتح معرضه الجديد بقصر عائشة فهمي في الزمالك

افتتح الفنان التشكيلي فاروق عبدالعزيز حسني، وزير الثقافة الأسبق معرضه الجديد بقصر عائشة فهمي في مجمع الفنون بالزمالك، ويضم المعرض 62 عملاً فنياً ملئ بالعبقرية والجمال، وقامت الناقدة التشكيلية الدكتورة أمل نصر أستاذ ورئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية بإعداد الدراسة النقدية للأعمال الفنية المعروضة.





وفي حوار خاص مع فاروق حسني، تحدث عن أعماله في المعرض إنه يشير بكل صورة رسمها إلي معني كبير وهام يعبر عنه أو يعبر عن الناس أو عن البلاد وعلاقتها ببعض، ولا يفسر في كل صورة ما يريد تعريفه فهو يحب أن يترك للجمهور تفسير ما يراه مشيرآ إلي كل شخص له رؤية ودلالالة علي ما يراه.





وحضر حفل افتتاح المعرض كل من النجمة ليلي ‌علوي، ويحيي الفخراني، والأعلامية لميس الحديدي، وعبدالمنعم عمارة وزير السباب الأسبق، والدكتور أشرف رضا، ووالدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وعمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، منير فخرى عبد النور، والفنان الكبير جورج بهجورى، والدكتور مصطفى وزيرى، أمين المجلس الأعلى للآثار، والسفير الفرنسى بالقاهرة، الدكتور أشرف رضا، الدكتور خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، الفنان حسين فهمى، فريدة الشوباشى، الموسيقار هانى شنودة، ونجيب ساويرس والنجمة إلهام شاهين.





وأشارت النجمة ليلى علوى، إلى أنها تحب أعمال الفنان"فاروق حسني" وتتابع دائمآ معارضه الفنية قائلة "أبارك له وأتمنى يكون دائمًا فى ازدهار ورقى ويقدم لنا المزيد من الأعمال الفنية وإنه مليئ بالجمال والتميز والروعة من تعبيرات ومعاني براقة وتدعو الناس لزيارته ومتابعة أعماله.





وأضافت "إلهام شاهين"، رأيها في المعرض قائلة "المعرض حلو جدآ وانا ابتديت اتعلم الفن التشكيلي بسبب معارض فاروق حسني، وأنا ديمآ بشوفه من أحسن المعارض العالم مية في الفن التشكيلي.