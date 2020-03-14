ليس محمد صلاح.. باريس سان جيرمان يخطط لضم نجم عربي

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن دخول نجم عربي شهير دائرة إهتمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي والذي يسعي للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن نادي باريس سان جيرمان يستهدف الحصول على خدمات الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويأتي إهتمام نادي باريس سان جيرمان بالتعاقد مع "محرز" لتعويض الرحيل المحتمل للبرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الباريسي الصيف المقبل، وعودته لناديه السابق برشلونة الإسباني.

ويقدم رياض محرز مستويات رائعة رفقة مانشستر سيتي الإنجليزي، مما جعله محل إهتمام عدد من الاندية الأوروبية التي ترغب في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وإنضم رياض محرز لصفوف مانشستر سيتي قبل عامين قادمًا من ليستر سيتي، وشارك في تتويج الفريق بالدوري الإنجليزي.