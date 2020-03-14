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بعد ساعات من قرار السيسي.. حي الدقي يغلق 16 سنتر دروس خصوصية (صور)

السبت 14/مارس/2020 - 10:08 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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شنت أجهزة حي الدقي بقيادة اللواء أحمد عبدالفتاح، حملة على بعض السناتر التعليمية لغلقها، وذلك بعد ساعات قليلة من قرار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين وغلق جميع المراكز التعليمية.

وقال "عبدالفتاح" في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إن الحملة أسفرت عن غلق 16 سنتر تعليمي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، حفاظًا على أرواح أبنائنا من العدوى ولمنع انتشار فيروس "كورونا".

وأوضح "رئيس حي الدقي" أن الحملة تمت بالتنسيق مع العميد أحمد وحيد مدير شرطه المرافق والعميد محمد الطويل مأمور قسم الدقي، والمقدم هاني الحسيني رئيس المباحث، وإدارة اشغالات الحي، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باتخاذ كافه التدابير الاحترازية لمواجهه هذا الفيروس.

وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن إجمالي الإصابات ١٠٩ وهو رقم مازال محدود مقارنة بالعالم كله، وكان لابد من التحرك بعد المرحلة الثانية من المرض وسبق وألغينا التجمعات الكبيرة، وغلق المدرسة التي ظهر فيها مصاب من اختلاطه بحالة مصابة.

وتابع في موتمر صحفي له منذ قليل أن ٢٥٪؜ من الشعب المصري بمدارس وجامعات لذا جاء قرار الغلق كإجراء وقائي واحترازي لمدة أسبوعين ولمنع وحد الاختلاط، موضحا أن وزارة الداخلية لها توجيه بغلق كل مراكز الأنشطة التعليمية بالتالي غلق اي مكان مرتبط بالنشاط التعليمي لان هدفنا الحد من الاختلاط.

وأوضح أنه تواصل مع وزير الشباب والرياضة بوقف الأنشطة للرياضية للتي يتجمع بها أطفال من سباحة وغيره لنقي أطفالنا من لانتشار السريع لهذا المرض.

وتابع سبق وأعلن خطة تشمل ٣ مراحل الإجراءات الاحترازية والثانية التعامل مع الحالات، والثالثة التي نتمنى من الله ألا نصل لها.

وقال إن نقطة التحول في مرض كورونا هي المركب الوبائي بالأقصر، وظل موجود بمكان أو اثنين على الأكثر، وبالمتابعة خلال الـ١٠ ايام الماضية بدأت الإصابات تزيد، مؤكدا أنها لاتزال محدودة مع ما نسمعه بالعالم.
بعد ساعات من قرار السيسي.. حي الدقي يغلق 16 سنتر دروس خصوصية (صور)
بعد ساعات من قرار السيسي.. حي الدقي يغلق 16 سنتر دروس خصوصية (صور)
بعد ساعات من قرار السيسي.. حي الدقي يغلق 16 سنتر دروس خصوصية (صور)
بعد ساعات من قرار السيسي.. حي الدقي يغلق 16 سنتر دروس خصوصية (صور)
بعد ساعات من قرار السيسي.. حي الدقي يغلق 16 سنتر دروس خصوصية (صور)
بعد ساعات من قرار السيسي.. حي الدقي يغلق 16 سنتر دروس خصوصية (صور)
بعد ساعات من قرار السيسي.. حي الدقي يغلق 16 سنتر دروس خصوصية (صور)
بعد ساعات من قرار السيسي.. حي الدقي يغلق 16 سنتر دروس خصوصية (صور)
بعد ساعات من قرار السيسي.. حي الدقي يغلق 16 سنتر دروس خصوصية (صور)
بعد ساعات من قرار السيسي.. حي الدقي يغلق 16 سنتر دروس خصوصية (صور)
بعد ساعات من قرار السيسي.. حي الدقي يغلق 16 سنتر دروس خصوصية (صور)
بعد ساعات من قرار السيسي.. حي الدقي يغلق 16 سنتر دروس خصوصية (صور)
بعد ساعات من قرار السيسي.. حي الدقي يغلق 16 سنتر دروس خصوصية (صور)
بعد ساعات من قرار السيسي.. حي الدقي يغلق 16 سنتر دروس خصوصية (صور)
بعد ساعات من قرار السيسي.. حي الدقي يغلق 16 سنتر دروس خصوصية (صور)
بعد ساعات من قرار السيسي.. حي الدقي يغلق 16 سنتر دروس خصوصية (صور)
بعد ساعات من قرار السيسي.. حي الدقي يغلق 16 سنتر دروس خصوصية (صور)
بعد ساعات من قرار السيسي.. حي الدقي يغلق 16 سنتر دروس خصوصية (صور)
بعد ساعات من قرار السيسي.. حي الدقي يغلق 16 سنتر دروس خصوصية (صور)
بعد ساعات من قرار السيسي.. حي الدقي يغلق 16 سنتر دروس خصوصية (صور)
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الكلمات المفتاحية

تعليق الدراسه تعليق الدراسة اسبوعين بوابة الفجر السناتر التعليمية السناتر الدقي

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