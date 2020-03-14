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بعد قرار تأجيل مباريات القسم الثاني تعرف كيف تصدر دمنهور المجموعة الثالثة

السبت 14/مارس/2020 - 10:04 م
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بوابة الفجر
محمد الشريف
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أستطاع فريق دمنهور بقيادة كمال فريد في تقديم نتائج إيجابية بالمجموعة الثالثة، من مسابقة دوري القسم الثاني، حيث حقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وتلقى 4 هزائم فقط.

نجح فريق دمنهور في التواجد بالمركز الأول برصيد 33 نقطة بفارق نقطة عن فاركو صاحب المركز الثاني برصيد 32 نقطة.

حيث خاض الفريق الدمنهوري منذ بداية هذا الموسم 17 مباراة ، حقق خلالهم ثلاثة تعادلات أمام بلدية المحلة، ومالية كفر الزيات، والرجاء، وحقق الفوز في 10 لقاءات علي حساب كلا من بيلا، والأوليمبي، والحمام، ودكرنس، وأبوقير، وحقق النادي البحراوي الفوز في 5 مباريات متتالية بالدور الثاني حيث حقق الفوز علي بلدية المحلة وبيلا والأوليمبي ومالية كفر الزيات والحمام وتلقي الفريق الدمنهوري الهزيمة في 4 مباريات فقط من غزل المحلة وفاركو، المنصورة ضمن منافسات الدور الأول وهزيمة وحيدة في الدور الثاني خارج ملعبة أمام غزل المحلة بهدف مقابل لا شئ.

وسجل دمنهور خلال منافسات المجموعة الثالثة حتي الأن 21 هدف ودخل في مرماه 14 هدف حتي الأن.

سجل أهداف فريق دمنهور، وحيد محسن صانع الألعاب السابق 6 أهداف المنتقل لفاركو، وأحمد العوضي 5 أهداف، وعمار شرف 5 أهداف، وأحمد متعب هدف ومصطفي سمارة هدفين وعصام عادل هدف ومحمد عبد الرحيم ميدو هدف،.

- الجهاز الفني لدمنهور

ويضم الجهاز الفني للفريق الدمنهوري كلاً من كمال فريد مديرًا فنيًا، وأحمد النعناعي مدربا عاما، ومحمد عبد الستار إداري وأحمد مصطفي (بربش) مدرب حراس، وصابر النحراوى مديرًا لشئون اللاعبين، ومحمد زينهم ومحمد القيم مدلكين ونشأت أباظة أخصائي علاج طبيعي، ومحمد الطنيخي معد بدني.

مباريات دمنهور المتبقية في الدور الثاني

الجولة الـ 7 : دمنهور - دكرنس

الجولة الـ 8 : فاركو - دمنهور

الجولة الـ 9: المنصورة -دمنهور

الجولة الـ 10 : دمنهور - الرجاء

الجولة الـ 11 : أبوقيرللأسمدة - دمنهور

ترتيب المجموعة الثالثة
1- دمنهور 33 نقطة
2- غزل المحلة 32 نقطة
3- فاركو 32 نقطة
4- المنصورة 30 نقطة
5- أبو قير 26 نقطة
6- الرجاء 26 نقطة
7- دكرنس 26 نقطة
8- البلدية 22 نقطة
9- الحمام 20 نقطة
10- الأوليمبي 19 نقطة
11- المالية 5 نقاط
12- بيلا 5 نقاط
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