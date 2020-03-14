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حقيقة مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي

السبت 14/مارس/2020 - 10:03 م
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
عمر محمد
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علق مصدر موثوق بنادي الزمالك على مفاوضات ناديه مع رمضان صبحي نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في الموسم الجديد.

وأكد المصدر أن رمضان صبحي لاعب كبير وإضافة إلى أي فريق، ولكن فكرة التفاوض مع رمضان صبحي لم تطرح من الأساس داخل مجلس إدارة نادي الزمالك كما تردد.

وأشار إلى أن المقابل المادي المطلوب من جانب نادي هيدرسفيلد الإنجليزي مقابل الاستغناء عن رمضان صبحي كبير جداً ولا يمكن الالتزام به في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها الزمالك في الوقت الحالي.

واختتم :" انتماء اللاعب وعائلته أيضاً للأهلي يمنعه من اللعب للزمالك بشكل قاطع".

وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ليعود من جديد إلى صفوف ناديه الإنجليزي.
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