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منح العاملين بجامعة جنوب الوادي إعفاء من التوقيع نصف الفترة المقررة لتعطيل الدراسة

السبت 14/مارس/2020 - 10:01 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أصدر الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، قرارًا بمنح العاملين بالقطاع التعليمي إعفاء من التوقيع نصف الفترة المقررة لتعطيل الدراسة بالجامعة والممتدة لمدة أسبوعين تبدأ اعتبارا من غدًا الأحد 15 مارس وحتى الخميس 26 مارس.

يأتي ذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" وحرصًا من إدارة الجامعة على صحة وسلامة أفرداها وتقليل نسب الكثافة العددية فى المكاتب.

وصرح رئيس الجامعة أنه بموجب هذا القرار سوف تعمل المكاتب الإدارية بمختلف كليات الجامعة بنصف طاقتها البشرية، حيث يتم تطبيق قرار الإعفاء من التوقيع على نصف العاملين بكل إدارة بالتناوب بما لا يخل سير العمل بالقطاع التعليمى، ويتم تقسيم العمل على أن ياخذ نصف عدد العاملين منحه (الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والسبت) والنصف الآخر (الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس) أي لكل منهم خمس أيام منحه إعفاء من التوقيع بشرط ألا يتقدم غير المعفي بطلب اجازه في فترة تواجده بالعمل.

وأضاف الدكتور يوسف غرباوى أنه يستثنى من هذا القرار أصحاب الوظائف القيادية على مستوى الجامعة. وأعلن رئيس جامعة جنوب الوادى كذلك حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية ورفع حالة الاستعداد القصوى بها وإلغاء كافة الإجازات المقررة للأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين وعمال ومنع الزيارات للمرضى، مع إصداره توجيهات حازمة للجميع بضرورة تكثيف تواجد رؤساء الأقسام الطبية وأعضاء هيئة التدريس داخل المستشفى لمباشرة سير العمل والتأكد من انتظامه من أجل ضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة الصحية على نحو من السرعة والدقة والكفاءة المطلوبة فى مثل تلك الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.
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