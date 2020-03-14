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بعد تعليق الدراسة.. أول تحرك من "تعليم كفرالشيخ" تجاه مراكز الدروس الخصوصية (صور)

السبت 14/مارس/2020 - 09:59 م
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بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قادت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، حملة لغلق سناتر الدروس الخصوصية بمحافظة كفر الشيخ، وكذلك هناك حملات مماثلة في 13 مدينة ومركز لغلق السناتر، جاء ذلك عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوع ابتداء من غدا الأحد.

وقد رافق الحملة الدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام،ورض عبدالمنعم فايد، مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم، وقوة أمنية ضمت اللواء جمال سيمون، والعميد عبدالفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية، والرائد سعد اللبيشي، رئيس مباحث قسم أول، وعدد من قيادات المديرية، وعدد من قيادات مجلس مدينة كفرالشيخ.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزرة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن الحملات بدأت من مساء اليوم،ومستمرة بشكل يومي نهارًا وليلًا، مشيرة إلى أنه ليس من المعقول أن يعلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدراسة بالمدارس لمدة أسبوعين، حفاظا على الطلاب، وكل قيادات الدولة مهتمه بصحة المواطن، ونترك سناتر الدروس الخصوصية مفتوحه.

ووجهت رسالة لأولياء الأمور أن يخافوا على أولادهم، فهناك سناتر بها عدد كبير من الطلاب بعكس المدارس التي بها أعداد قليلة بالنسبة للسناتر، مؤكدة أنها تطالب كل المعلمين وأصحاب السناتر بعدم التوجه لها لأنها سيتم تشميعها، مشيرة إلى أننا شمعنا حتى الآن بمدينة كفر الشيخ 20 مركزًا وسنترًا للدروس الخصوصية.

وكان محافظ كفر الشيخ، قد أكد إن إغلاق مراكز الدروس الخصوصية بالمحافظة مستمر منذ أكثر من شهرين، وذلك بتشكيل لجنة مكبرة تشترك فيها الرقابة الإدارية، وأن أي مركز دروس خصوصية سيتم غلقه علي الفور حال ضبطه، سواء خلال أسبوعين وقف الدراسة أو غيره.

وكشف نورالدين، خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنه لا يوجد سنتر تعليمي خاص مرخص للأسف بالمحافظة، ولكنهم للأسف منتشرون فهم بمثابة التعليم الموازي ونعمل للقضاء علي هذه الظاهرة، والإرتقاء بالتعليم الحكومي والعاملين به لكي يستعيد رونقه وعافيته، وأيضا الإهتمام بالتعليم الفني بصفة خاصة ودمجه في سوق العمل فهو يعد فاكر من قاطرات التنمية.

وكان محافظ كفرالشيخ، قد وجه اليوم السبت، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غدًا الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، بناءً علي تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكان اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، قد استعرض الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية بالمحافظة لمواجهة فيروس " كورونا "، تنفيذًا للتوجيهات التي وضعتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة، ووضع تقريرًا حول الجهود والاجراءات التي قامت بها للتعامل مع أي مستجدات تتعلق بفيروس "كورونا".

وأكد محافظ كفرالشيخ، اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس " كورونا " والحد من انتشاره، واتخاذ أعلى المعايير الوقائية لضمان تحقيق أعلى مستويات ومعايير السلامة الصحية الوقائية، وإجراء الفحص الطبي، وذلك بتشكيل فرق مواجهة كورونا بالمستشفيات وعددها 17 مستشفى علي أن يتكون الفريق من 5 أعضاء وهم " مسئول الترصد، مسئول مكافحة العدوى، مدير العيادات، مدير الاستقبال، مدير عيادة الأمراض التنفسية "، وتحديد أسماء وأرقام جميع الفرق وتبليغها للمديرية خلال 24 ساعة.

وكذلك تدريب فرق مواجهة كورونا الخاصة بمستشفيات الإحالة، وارسال إشارة عاجلة إلي جميع المستشفيات لسرعة إنشاء عيادة أمراض صدرية تتكون من " طبيب صدر، طبيب أطفال "، فضلًا عن التخلص الآمن من النفايات وإرشادات منظمة الصحة العالمية، هذا بالإضافة إلى توزيع منشورات إرشادية على جميع العاملين لأسلوب الوقاية من المرض وتوزيعها في الأماكن المزدحمة، وذلك من خلال تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان ودرجات الوقاية.
بعد تعليق الدراسة.. أول تحرك من "تعليم كفرالشيخ" تجاه مراكز الدروس الخصوصية (صور)
بعد تعليق الدراسة.. أول تحرك من "تعليم كفرالشيخ" تجاه مراكز الدروس الخصوصية (صور)
بعد تعليق الدراسة.. أول تحرك من "تعليم كفرالشيخ" تجاه مراكز الدروس الخصوصية (صور)
بعد تعليق الدراسة.. أول تحرك من "تعليم كفرالشيخ" تجاه مراكز الدروس الخصوصية (صور)
بعد تعليق الدراسة.. أول تحرك من "تعليم كفرالشيخ" تجاه مراكز الدروس الخصوصية (صور)
بعد تعليق الدراسة.. أول تحرك من "تعليم كفرالشيخ" تجاه مراكز الدروس الخصوصية (صور)
بعد تعليق الدراسة.. أول تحرك من "تعليم كفرالشيخ" تجاه مراكز الدروس الخصوصية (صور)
بعد تعليق الدراسة.. أول تحرك من "تعليم كفرالشيخ" تجاه مراكز الدروس الخصوصية (صور)
بعد تعليق الدراسة.. أول تحرك من "تعليم كفرالشيخ" تجاه مراكز الدروس الخصوصية (صور)
بعد تعليق الدراسة.. أول تحرك من "تعليم كفرالشيخ" تجاه مراكز الدروس الخصوصية (صور)
بعد تعليق الدراسة.. أول تحرك من "تعليم كفرالشيخ" تجاه مراكز الدروس الخصوصية (صور)
بعد تعليق الدراسة.. أول تحرك من "تعليم كفرالشيخ" تجاه مراكز الدروس الخصوصية (صور)
بعد تعليق الدراسة.. أول تحرك من "تعليم كفرالشيخ" تجاه مراكز الدروس الخصوصية (صور)
بعد تعليق الدراسة.. أول تحرك من "تعليم كفرالشيخ" تجاه مراكز الدروس الخصوصية (صور)
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وقف الدراسة مواجهة فيروس كورونا تعليق الدراسه تعليق الدراسة في الجامعات تداعيا

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