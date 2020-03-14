عاجل ..مصادر: البنوك تستأنف أعمالها غدًا ولا صحة لتقليل عدد ساعات العمل

نفت مصادر بنكية، اليوم السبت، الشائعات المتداولة بخصوص تقليل عدد ساعات العمل بالبنوك، ومد أجازتها لتصل إلى أسبوعين.

ومن المقرر أن تستأنف البنوك والبورصة أعمالهم من غدا الأحد بعد أجازة استمرت لمد ثلاث أيام بسب ظروف الطقس السيئ التى مرت بها البلاد.





وقال محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنوك ستستأنف عملها غدًا وفقا للمواعيد الرسمية.





وتابع "الإتربي" خلال تصريحات صحفية إن البنك المركزى المصرى لم يصدر أية تعليمات جديدة بشأن تغيير مواعيد العمل بالبنوك المحلية، حتي تقوم البنوك بتقليل ساعات العمل لديها.





وبذلك ستبدء البنوك استئناف أعملها في تمام الساعة الثامنة ونصف، صباح غدا الأحد، وتستمر حتى الساعة الثالثة مساء.