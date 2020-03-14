جنايات قنا تقضي بالإعدام لعامل ذبح أخته وزوجة والده

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقي الجزار، وشريف عفت مصطفى، وأمانة سر صلاح فراج، ومحمد حسني، وعلاء محمد، بالإعدام شنقا لعامل، بتهمة ذبح أخته وزوجة والده، وسرقتهما، بمساعدة طالب في قنا.



تعود أحداث الواقعة إلى يونيو عام 2015 عندما، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا، بالعثور على جثة زينب عارف أحمد، وطفلتها حفصة حسين الطاهر، مذبوحين، واشتعال النيران في شقتهما وسرقة المصوغات الذهبية.



وكشفت التحريات أن مرتكب الواقعة طاهر.ح.ط.م، 23 عامًا، عامل، بمشاركة حسام الدين.ح.ع، 24 عامًا، طالب بمعهد الخدمة الاجتماعية، وبعد تفتيش مسكنهم تم ضبط المستحقات المسروقة في حوزتهم.



واعترفا المتهم الأول بارتكاب الواقعة وأنه قام بقتل زوجة والده وابنتها وفي ذات الوقت شقيقته من الأب، حيث أنه كان يمر بظروف مادية قاسية، وأن والده المسافر بدولة الكويت قام بتطليق والدته، وامتنع عن الإنفاق عليهما بعد زواجه من المجني عليها.



وأضاف أن والده يمتلك عمارة تسكن المجني عليها في الطابق الاول علوي، وتوعد أن له شقة بالطابق الخامس، ولكن المجني عليها اتصلت بوالده واشتكت له عن سوء سلوكه، فقرر حرمانه من الشقة ومنعه من الذهاب ناحية العقار، لذلك قرر التخلص من المجني عليها، بمساعدة أحد أصدقائه.



وفي يوم الواقعة فجرًا استقلا سويًا دراجة بخارية حمراء اللون، وعند دخولهما الشقة شعرت المجني عليها بهما فظلت تصرخ وتستغيث بصوت مرتفع، حتى أقبلا عليها وكتما أنفاسها حتى أغمى عليها، ثم ذهب إلى المطبخ وأحضر سكينًا فذبحها بطريقة وحشية، ثم استيقظت شقيقته الطفلة وابنة المجني عليها، فقاما بذبحها أيضًا ووضعهما في صالة الشقة.



وبعد التخلص منهما قاما بسرقة المصوغات الذهبية ومبلغ مالي ومستلزمات أخرى ملك للمجني عليها، وقبل خروجهما من المنزل قاما بإشعال النار في الشقة بالكامل باستخدام اسطوانة بوتاجاز المطبخ حتى يخفو بصماتهم، وقاما بإلقاء السكينة أداة الجريمة والملابس الملطخة بالدماء في النيل من أعلى كوبري دندرة.



تم ضبط المتهمين والتحفظ على المسروقات، وتم إحالة القضية برقم 12189 لعام 2015 جنايات قسم قنا، والمقيدة برقم 3047 لعام 2015 كلي قنا،إلى محكمة الجنايات التي عاقبت المتهم الأول بالإعدام شنقا والثاني بالسجن المؤبد.