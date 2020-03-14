السودان تعلن اغلاق المدارس والجامعات والمرافق التعليمية لمدة شهر

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة السودانية، أمس الجمعة، اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) توفي على إثرها الخميس.





وقالت وزارة الصحة إن المصاب رجل في الخمسينيات من العمر يسكن بمعتمدية الخرطوم في ولاية الخرطوم، وكان قادماً من الخارج خلال الأسبوع الأول من مارس/آذار الجاري.





والخميس، أعلنت السلطات السودانية إغلاق المعابر الحدودية مع الجارة الشمالية مصر، ومنع دخول مواطني 8 دول.





ودعا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى توخي الحذر، تفادياً لانتشار الفيروس.





وقال حمدوك، عبر فيسبوك، "يجب توخي الحذر، لأن وباء كورونا ينتشر بسرعة.. نحث جميع المواطنين على اتباع الإرشادات الصحية التي أعلنتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وذلك لحماية أنفسهم وأسرهم".





وأضاف: "يمكن أن تكون الأعمال البسيطة مثل غسل اليدين، وتجنب الأماكن المزدحمة، مفيدة جداً خلال هذه المرحلة الحرجة".