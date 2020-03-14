Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ الإسكندرية: لن نترك مركزًا تعليميًا واحدًا

السبت 14/مارس/2020 - 09:54 م
Advertisements
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
‎وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الجهات المعنية، بالبدء الفوري في شن حملات مكثفة على المراكز التعليمية وإغلاق محال الألعاب الإلكترونية بكافة أنحاء الإسكندرية.

‎جاء ذلك في ضوء الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، ومديرية التربية التعليم ورؤساء الأحياء.

وكان جه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

في سياق متصل، قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تأجيل الدراسة بجميع مراكز الثقافة الإسلامية ومراكز التدريب التابعة لوزارة الأوقاف لمدة أسبوعين اتساقا مع تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات، وعلى جميع المديريات تنفيذ ذلك اعتبارًا من غد الأحد، سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن الإنسانية جمعاء، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه.

وكانت أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق خلال أيام برنامج التدريب عن بعد، ويشمل عدة دورات تدريبية تضم كل دورة خمسين إمامًا ومفتشًا، وذلك فى إطار برنامج الدورات المتخصصة.

ونبهت وزارة الاوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بلائحة العمل بالمسجد، وبخاصة إمامة الصلاة في الفرائض المقرر على الإمام حضورها.

وحذرت الأوقاف فى تعميم لها، من مخالفة تعليمات الوزارة بشأن خطبة الجمعة، والإشراف الكامل على نظافة المسجد والعناية بها عناية بالغة، وعلى جميع المفتشين ومديري الإدارات والمديريات متابعة ذلك كل فيما يخصه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

تعليق الدراسه تعليق الدراسة في الجامعات تداعيا تاجيل الدراسه اليو

أخبار تهمك

عاجل.. وزير الخارجية: المباحثات مع إثيوبيا متوقفة تمامًا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية بعد تعليق الدراسة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 14 مارس: صراع مع برشلونة على صفقة جديدة.. فيروس كورونا يضرب الرئيس.. الريال يرصد التعاقد مع ماكينة الأهداف المتحركة

منذ 37 دقيقة

مرتضى منصور يهاجم الجبلاية بسبب الأهلي وإنبي

منذ حوالي 4 ساعات

أول ظهور لـ أحمد موسى بعد تماثله للشفاء (فيديو)

منذ ساعتين

عاجل.. تعليق الرئاسة على إعطاء الموظفين إجازة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

"الوزراء" يكشف حقيقة إغلاق المقاهي ومنع الشيشة (فيديو)

منذ ساعة و 6 دقيقة

ضربة قوية.. ميسي يصدم رونالدينيو في أزمة السجن

منذ ساعة و 14 دقيقة

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

منذ ساعتين و 35 دقيقة

قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة إجازة المعلمين

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل مكالمة الجنايني لـ"صلاح" بعد شائعة إصابته بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تفجر مفاجأة: مصر على موعد مع تسجيل أعلى درجة حرارة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الداخلية لتعليق أماكن الأنشطة التعليمية

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

100 مليار.. توجيه عاجل من السيسي للتصدي لكورونا

وكيل التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر لـ "لفجر": تعليق الدراسة يشمل أيضًا الحضانات

عاجل.. تعليق الأنشطة الرياضية في مصر

المعاهد الأزهرية: المناهج الدراسية متاحة "أون لاين" عبر موقعنا الإلكتروني

مصلحة الكفاية الإنتاجية: وقف الدراسة أسبوعين للطلاب فقط في مراكز التدريب الفني

جامعة الأزهر تعلن تعليق الدراسة لمدة أسبوعين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:16 م

"الوزراء" يكشف حقيقة إغلاق المقاهي ومنع الشيشة (فيديو)

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

07:48 م

ضربة قوية.. ميسي يصدم رونالدينيو في أزمة السجن

09:09 م

عاجل.. وزير الخارجية: المباحثات مع إثيوبيا متوقفة تمامًا

07:38 م

عاجل.. أول تحرك من الداخلية لتعليق أماكن الأنشطة التعليمية

07:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status