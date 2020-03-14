محافظ الإسكندرية: لن نترك مركزًا تعليميًا واحدًا



وكانت أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق خلال أيام برنامج التدريب عن بعد، ويشمل عدة دورات تدريبية تضم كل دورة خمسين إمامًا ومفتشًا، وذلك فى إطار برنامج الدورات المتخصصة.



ونبهت وزارة الاوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بلائحة العمل بالمسجد، وبخاصة إمامة الصلاة في الفرائض المقرر على الإمام حضورها.



وحذرت الأوقاف فى تعميم لها، من مخالفة تعليمات الوزارة بشأن خطبة الجمعة، والإشراف الكامل على نظافة المسجد والعناية بها عناية بالغة، وعلى جميع المفتشين ومديري الإدارات والمديريات متابعة ذلك كل فيما يخصه.



‎وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الجهات المعنية، بالبدء الفوري في شن حملات مكثفة على المراكز التعليمية وإغلاق محال الألعاب الإلكترونية بكافة أنحاء الإسكندرية.‎جاء ذلك في ضوء الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، ومديرية التربية التعليم ورؤساء الأحياء.وكان جه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.في سياق متصل، قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تأجيل الدراسة بجميع مراكز الثقافة الإسلامية ومراكز التدريب التابعة لوزارة الأوقاف لمدة أسبوعين اتساقا مع تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات، وعلى جميع المديريات تنفيذ ذلك اعتبارًا من غد الأحد، سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن الإنسانية جمعاء، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه.