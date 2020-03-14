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محافظة الجيزة تدفع بـ51 معدة لرفع تجمعات مياه الأمطار

السبت 14/مارس/2020 - 09:53 م
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محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
إسماعيل منطاوي
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وجه  اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالدفع بـ51 معدة للانتهاء من رفع كافة التجمعات لمياه الأمطار بمطالع ومنازل الكباري والأنفاق، وذلك لعدم تأثيرها غدا على الحركة المرورية للمواطنين.  

جاء ذلك خلال جولة قام بها المحافظ لليوم الثالث على التوالي، وفي جوله استمرت 5 ساعات؛ للوقوف على مجهودات شفط مياه الأمطار من الشوارع، للتأكد من عدم إعاقة الأمطار لحركة المارة والسيارات. 

وأكد محافظ الجيزة علي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، علي ضرورة توزيع معدات شفط تجمعات المياه بالشوارع والطرق الحيوية والفرعية. 

وتابع محافظ الجيزة ميدانيا مجهودات رفع مياه الأمطار بأحياء جنوب الجيزة والهرم والعجوزة وبولاق الدكرور وشمال الجيزة والوراق، حيث وجه مديرية الطرق بالتنسيق مع هيئة النظافة وشركة مياه الشرب لرفع آثار الأمطار من على طريق الصفطاوي ونفق الطريق الأبيض والمعتمدية والقومية ومحمد مبروك بأوسيم وتمهيد وتسويه تلك الطرق التي بحاجه منها لذلك. 

وخلال الجولة تفقد المحافظ هبوط مطبق صرف صحي بشارع لاشين بحي الهرم، مؤكدا على شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة اتخاذ اللازم نحو إعادة الشيء لأصله والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت حرصا علي سلامة وأمن المواطنين.

شملت جولة المحافظ تفقد شوارع البحر الأعظم  واللبيني والطريق الدائري والقومية والمريوطية والمعتمدية والطريق الأبيض والصفطاوي وطراد النيل بالوارق والطريق الدائري، مشيراً  أن هناك مجهودات مكثفه  لرفع أثار الأمطار حيث تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني كما  تم مسبقاً للانتهاء من كافة البؤر المتبقية.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة والأستاذ شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء المختصة. 

وفي سياق متصل، قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيلة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن ذروة موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى مساء غدا الجمعة على كافة أنحاء الجمهورية.

وأشارت في تصريحات لها، إلى أن هناك أيضا عواصف ترابية شهدتها عدة مناطق متفرقة بالجمهورية بينها طريق سفاجا والكريمات.

وكشفت عن أن الأمطار وصلت لحد السيول على سيناء ووادي ثيران، لافته إلى أنه من المتوقع استمرار غزارة الأمطار وسيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وناشدت المواطنين التزام المنازل، خاصة وأن ذروة الموجة مستمرة خلال الساعات المقبلة، لافته إلى هناك أيضا عواصف ترابية على جنوب البلاد، موضحة أن الحالة الشديدة من عدم الاستقرار التي تشهدها حاليا لم تحدث منذ عام 1999.
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