أخبار ريال مدريد اليوم السبت 14 مارس: صراع مع برشلونة على صفقة جديدة.. فيروس كورونا يضرب الرئيس.. الريال يرصد التعاقد مع ماكينة الأهداف المتحركة

شهد ريال مدريد اليوم الموافق السبت 14 مارس 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها إحتمالية إصابة فلورنتينو بيريز رئيس النادي بفيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- الصحف الإسبانية تعلق على تجميد النشاط الرياضي

قامت العديد من الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم بالتعليق على توقف جميع المنافسات الرياضية وتجميد أنشطة الأندية بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا في القارة العجوز.





وعنونت صحيفة ماركا غلافها بالعنوان التالي "إغلاق أوروبا".





وذكرت ماركا أن الدوريات الخمس الكبرى ستتوقف حتى الثالث من أبريل على الأقل وأن الاتحاد الأوروبي قام أخيرًا بتأجيل مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.





ونوهت ماركا أن الحكومة الإسبانية تُقرر حالة الإنذار في إسبانيا لكن الصين ترغب بالفعل في إعادة المنافسات وتنوي استئناف مباريات كرة السلة في أبريل المقبل.





وعنونت صحيفة موندو ديبورتيفو غلافها بالعنوان التالي "الجميع في منازلهم".





وأشارت موندو ديبورتيفو إلى أن برشلونة مثل العديد من الأندية أعلن تجميد كافة الأنشطة الرياضية وأن بارتوميو طالب اللاعبين بالبقاء في المنزل وتم أغلاق جميع مرافق النادي.





وأكدت موندو ديبورتيفو أنه طُلب من نجوم النادي الكتالوني أن يبهروا الجميع بسلوكهم في التعامل مع هذه الأزمة.

وعنونت صحيفة سبورت غلافها بالعنوان التالي"جميعنا معًا".





وأكدت سبورت بإنها لحظة تاريخية بأن يرسل بارتوميو جميع الموظفين إلى المنزل ويغلق جميع مرافق النادي بسبب الأزمة.





وأوضحت سبورت أنه لن يتدرب اللاعبون مجددًا وأنه يجب عليهم إتباع خطة شخصية للحفاظ على لياقتهم.





- كورونا يصيب النشاط الرياضي في دول العالم بالشلل

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد انتشر في مختلف أنحاء العالم مما تسبب في إيقاف أنشطة كثيرة أبرزها الأنشطة الرياضية وذلك كإجراء وقائي للحد من من إنتشاره.





وكشفت التقارير الصحفية أن هذا الفيروس تسبب في إيقاف كرة القدم في الدول التي تعتبر دورياتها هي الأهم في أوروبا أبرها دول إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن كرة القدم توقفت كذلك في دول المغرب والسعودية والكويت والولايات المتحدة وقبل ذلك في الصين وعدة دول آسيوية، كما تم إيقاف المباريات الدولية التي كانت مقررة في هذا الشهر سواء كانت تصفيات أو مباريات ودية.





وأوضحت التقارير الصحفية أن أهم الدوريات في أوروبا التي مازالت قائمة ولا يتم إيقافها حتى هذه اللحظة هي بطولة الدوري التركي وبطولة الدوري الروسي وذلك بسبب عدم إنتشار الفيروس في البلدين بشكل كبير.





وأكدت التقارير الصحفية أنه في أمريكا الجنوبية مازالت بطولات كرة القدم مستمرة في البرازيل والأرجنتين وبلدان أخرى ونفس الأمر بالنسبة إلى المكسيك.





ونوهت التقارير الصحفية أنه مازالت كرة القدم مستمرة في عدة بلدان عربية مثل مصر والجزائر وتونس والسودان والإمارات وقطر وعُمان والبحرين وأن الأمور تسير بشكل طبيعي في معظم الدول الأفريقية.





- كورونا يداهم برشلونة وريال مدريد واشتباه إصابة مسئولين

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن فلامينجو البرازيلي أعلن عن إصابة ماوريسيو دي ماتوس نائب رئيس النادي بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد خضوعه لاختبارات الكشف عن الفيروس.





وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن دي ماتوس أمضى أول أسبوعين من شهر مارس في إسبانيا واجتمع مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وحضر مباراة كلاسيكو الأرض.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن دي ماتيوس اجتمع بعدة أشخاص من ريال مدريد وبرشلونة مثل إريك أبيدال السكرتير الفني في برشلونة.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أن كلًا من ريال مدريد وبرشلونة أعلنا تعليق النشاط الرياضي والاكتفاء بتدريب اللاعبين في منازلهم خوفًا من تفشي فيروس كورونا.





وذكرت تقارير صحفية عالمية مؤخرًا أن فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد انتشر في مختلف أنحاء العالم مما تسبب في إيقاف أنشطة كثيرة أبرزها الأنشطة الرياضية وذلك كإجراء وقائي للحد من من إنتشاره.





وكشفت التقارير الصحفية أن هذا الفيروس تسبب في إيقاف كرة القدم في الدول التي تعتبر دورياتها هي الأهم في أوروبا أبرها دول إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن كرة القدم توقفت كذلك في دول المغرب والسعودية والكويت والولايات المتحدة وقبل ذلك في الصين وعدة دول آسيوية، كما تم إيقاف المباريات الدولية التي كانت مقررة في هذا الشهر سواء كانت تصفيات أو مباريات ودية.





وأوضحت التقارير الصحفية أن أهم الدوريات في أوروبا التي مازالت قائمة ولا يتم إيقافها حتى هذه اللحظة هي بطولة الدوري التركي وبطولة الدوري الروسي وذلك بسبب عدم إنتشار الفيروس في البلدين بشكل كبير.





وأكدت التقارير الصحفية أنه في أمريكا الجنوبية مازالت بطولات كرة القدم مستمرة في البرازيل والأرجنتين وبلدان أخرى ونفس الأمر بالنسبة إلى المكسيك.





ونوهت التقارير الصحفية أنه مازالت كرة القدم مستمرة في عدة بلدان عربية مثل مصر والجزائر وتونس والسودان والإمارات وقطر وعُمان والبحرين وأن الأمور تسير بشكل طبيعي في معظم الدول الأفريقية.





- بإفتتاح مطعم وملعب جولف .. جاريث بيل يواصل تخطيطه لما بعد الإعتزال

يواصل النجم الويلزي وجناح فريق ريال مدريد الإسباني جاريث بيل تحضيره لفترة ما بعد إعتزاله كرة القدم.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن جاريث بيل سيقوم بإفتتاح مطعم جديد، سيكون في مدينة كارديف عاصمة مقاطعة ويلز.





وسيكون هذا المطعم هو الثاني لصاحب الـ30 عاماً، وأضافت آس أنه سيطلق عليه اسم PAR 59.





وأضافت الصحيفة، أن هذا المطعم سيضم ملعباً صغيراً لرياضة الجولف، والتي يعشقها جاريث بيل.





وقال بيل: "أحب التركيز دوماً على تلك الأماكن التي تجمع الناس معاً، ولا أفضل أماكن شرب الكحول، أنا لاعب كرة قدم حالياً وهذا هو ما أركز عليه حالياً، لكنني أفضل الأماكن التي تجمع الناس، وبخاصة من يحبون لعب الجولف".





ويسير جاريث بيل على خطى زميله السابق كريستيانو رونالدو نجم فرق يوفنتوس، والذي يفضل إنشاء مطاعم خاصة به.





جدير بالذكر أن جاريث بيل يهوى رياضة الجولف، حيث يقضي معظم أوقات أجازته في تلك الرياضة.

ولا يعيش بيل أوقاتاً سعيدة مع ريال مدريد، ودائماً ما يرتبط اسمه بمغادرة النادي الملكي عند فتح سوق الإنتقالات.





- مكاسب ريال مدريد من توقف الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا

أكدت تقارير صحفية اسبانية أن نادي ريال مدريد يعتبر المستفيد الأكبر من توقف منافسات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، بعد انتشار فيروس كورونا في العديد من دول أوروبا والعالم.





وكان الإتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن تعليق منافسات الدوري الإسباني بسبب زيادة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في إسبانيا، كما قرر الإتحاد الأوروبي تأجيل منافسات بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.





وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن توقف الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا يمنح ريال مدريد فرصة لإستعادة خدمات لاعبيه المصابين، حيث يفتقد النادي الملكي جهود 4 من لاعبيه الأساسيين في الفترة الحالية.





ويفتقد ريال مدريد الثنائي تيبو كورتوا ومارسيلو بسبب الإصابة، وكان يفترض غياب الثنائي عن مباراة إيبار بالدوري الإسباني، والمقرر لها الجمعة، وكذلك مواجهة مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.





كما يغيب عن ريال مدريد أيضًا الثنائي إيدين هازارد، وماركو أسينسو حيث تبعدهما الإصابة فترة طويلة عن الملاعب.





تعليق منافسات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، يساعد ريال مدريد على استعادة خدمات لاعبيه المصابين والاستعانة بهم في المباريات المقبلة من البطولتين، حيث يستطيع كورتوا ومارسيلو اللحاق بمواجهة مانشستر سيتي الهامة، كما يمكن لـ هازارد واسينسو المشاركة في عدد أكبر من المباريات نهاية الموسم.





كما أن تعليق منافسات البطولتين يمنح زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد فرصة جيدة لترتيب أوراقه وتجهيز فريقه بشكل أفضل لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بعد خسارته مباراة الذهاب 2 /1، بالإضافة للإستعداد لمباريات الدوري الإسباني بعدما فقط الصدارة لصالح غريمه برشلونة.





ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، خلف برشلونة المتصدر برصيد 58 نقطة.





- صراع ملكي برشلوني على نجم ليون

يتنافس قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، على التعاقد مع أحد أبرز مواهب الدوري الفرنسي والذي لفت إليه الأنظار بشدة بعد تألقه في الموسم الحالي، وذلك لتدعيم صفوفهما خلال فترة الإنتقالات المقبلة.





وذكرت تقارير صحفية إيطالية توجيه برشلونة وريال مدريد أنظارهما صوب العاصمة الفرنسية "باريس"، من أجل التعاقد مع موهبة نادي أولمبيك ليون الفرنسي خلال سوق الإنتقالات الصيفية القادم.





وحسبما ذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية يسعي ناديي برشلونة وريال مدريد للتعاقد مع اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية ماتياس ريان شيركي لاعب وسط فريق ليون الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد تألق اللاعب الشاب رفقة فريقه خلال الفترة الحالية.





ويلعب الشاب ريان شيركي صاحب الـ16 عامًا في خط الوسط الهجومي، وسيكون إضافة قوية لبرشلونة والريال.





وأشارت التقارير الصحفية أنه من المنتظر أن يتحرك ناديي برشلونة وريال مدريد بشكل رسمي للدخول في مفاوضات مع نادي أولمبيك ليون للحصول على خدمات "ماتياس شيركي" في إطار خطة الناديين لتدعيم صفوفهما ببعض اللاعبين الشباب في الفترة المقبلة.





الجدير بالذكر أن عقد الشاب ماتياس ريان شيركي سينتهي مع فريقه الحالي ليون في صيف عام 2022.

وخاض ريان شيركي 16 مباراة مع ليون الفرنسي بالموسم الحالي، بواقع 813 دقيقة لعب، سجل 8 أهداف وصنع 3 أهداف.





- صراع بين برشلونة وريال مدريد على موهبة فرنسا

يتنافس قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، على التعاقد مع أحد أبرز مواهب الدوري الفرنسي والذي لفت إليه الأنظار بشدة بعد تألقه في الموسم الحالي، وذلك لتدعيم صفوفهما خلال فترة الإنتقالات المقبلة.





وذكرت تقارير صحفية إيطالية توجيه برشلونة وريال مدريد أنظارهما صوب العاصمة الفرنسية "باريس"، من أجل التعاقد مع موهبة نادي أولمبيك ليون الفرنسي خلال سوق الإنتقالات الصيفية القادم.





وحسبما ذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية يسعي ناديي برشلونة وريال مدريد للتعاقد مع اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية ماتياس ريان شيركي لاعب وسط فريق ليون الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد تألق اللاعب الشاب رفقة فريقه خلال الفترة الحالية.





ويلعب الشاب ريان شيركي صاحب الـ16 عامًا في خط الوسط الهجومي، وسيكون إضافة قوية لبرشلونة والريال.





وأشارت التقارير الصحفية أنه من المنتظر أن يتحرك ناديي برشلونة وريال مدريد بشكل رسمي للدخول في مفاوضات مع نادي أولمبيك ليون للحصول على خدمات "ماتياس شيركي" في إطار خطة الناديين لتدعيم صفوفهما ببعض اللاعبين الشباب في الفترة المقبلة.





الجدير بالذكر أن عقد الشاب ماتياس ريان شيركي سينتهي مع فريقه الحالي ليون في صيف عام 2022.

وخاض ريان شيركي 16 مباراة مع ليون الفرنسي بالموسم الحالي، بواقع 813 دقيقة لعب، سجل 8 أهداف وصنع 3 أهداف.





- ثنائي هجومي جديد يدخل دائرة إهتمامات ريال مدريد

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني لتدعيم مركز رأس الحربة الصريح، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





ويعاني مهاجم الفيق الأول كريم بنزيما من تراجع واضح في المستوى، وظهر ذلك بشكل واضح في المباريات الأخيرة.





كما فشل الصريي لوكا يوفيتش، القادم مطلع الموسم الجاري من إنتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو، في ترك أي بصمة مع النادي الملكي خلال هذا الموسم، ويبدو أنه في طريقه للرحيل.





ووفقاً لما ورد عن صحيفة توتو سبورت الإيطالية، فإن ريال مدريد مهتم بخدمات الثنائي جابريل خيسوس لاعب مانشستر سيتي، وهاري كين نجم توتنهام.





وأشارت الصحيفة، أن هاري كين مرشح لمغادرة توتنهام في الصيف المقبل، سعياً منه لللتويج بالألقاب والتواجد في دوري أبطال أوروبا.





وتترقب عدة أندية كبيرة موقف هاري كين، أبرزها مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد.





كما يراقب ريال مدريد المهاجم البرازيلي الدولي جابريل خيسوس، والذي ظهر بمستوى رائع خلال مواجهة مانشستر سيتي أمام ريال مدريد، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت بملعب سانتياجو بيرنابيو، وسجل هدفاً من هدفي فريقه في شباك النادي الملكي