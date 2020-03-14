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وزير التعليم العالي: صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس أولوية لا تقبل النقاش (فيديو)

السبت 14/مارس/2020 - 09:49 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزر التعليم العالي إن قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، ليس وليد الصدفة وإنما مدروس منذ فترة في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع لإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء تدرس الموقف أسبوعيا لمكافحة الفيروس.

ونوه وزير التعليم العالي إلى أن عدد حالات فيروس كورونا في مصر قليلة مقارنة بدول أخري، مشيرا إلى أن قرار تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين إجراء احترازي في وقت مناسب لمنع انتشار العدوى.

وتابع: "الدول التي لم تتخذ قرار تعطيل الدراسة تعاني اليوم من انتشار الوباء"، لافتا إلى أنه سيتم التواصل مع الطلاب من خلال المواقع الإلكترونية والمناهج أون لاين.

واستطرد قائلًا: "صحة الطلاب وهيئة التدريس في كل مصر أولوية لا تقبل النقاش"، معقبا: "إحنا مش بناخد إجازة أسبوعين عشان نخرج.. إحنا بناخدها عشان نبقى في المنزل".

يذكر أن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع برئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين.
ووجه الرئيس السيسي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لكورونا.

في حين كشف مدير منظمة الصحة العالمية، عن مستجدات فيروس كورونا، قائلًا إن أن منظمة الصحة العالمية لديها إرشادات يمكن لكافة الدول أن تستخدمها لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، على أنه لا بد على كل شخص أن يدرك أعراض الفيروس وكيفية الحماية منه، مشيرًا إلى أن إلغاء الأنشطة الرياضية قد يقلل من حجم انتشار فيروس كورونا.
ونوه مدير منظمة الصحة العالمية، بأن أوروبا أصبحت هي المركز الرئيسي لوباء فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم الإبلاغ عن حالات في أوروبا أكثر من ما يتم الإبلاغ عنه في الصين.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا فيروس جديد وحالة جديدة، وكل ما نسعى إليه هو وقف انتشار الفيروس وإنقاذ حياة المواطنين.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه يجب تغطية الأنف والفم عند العطس والكحة، والبقاء في المنزل عن الإصابة بالسعال، وإبلاغ سلطات البلاد عن أي حالة مشبوهة، لافتًا إلى أن تجربة الصين وبعض الدول تظهر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد في احتواء فيروس كورونا.
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