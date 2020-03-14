Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزيرة البيئة: نتلقى تقرير كل 5 ساعات لمتابعة وضع المحميات الطبيعية بعد موجة الطقس السيىء

السبت 14/مارس/2020 - 09:49 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه تم رفع درجة الاستعداد لمواجهة آثار موجة الطقس السيىء التي تعرضت لها البلاد، حيث كان هناك فريق عمل متكامل لمتابعة الـ 30 محمية على مستوى الجمهورية.

وأشارت "ياسمين"، خلال اتصال هاتفي عبر قناة "النيل للأخبار"، مساء السبت، إلى أنها كانت تتلقى تقرير كل 5 ساعات عن وضع المحميات، لافتة إلى أن محمية وادي دجلة بالمعادي من أكثر المحميات التي تضررت بموجة الطقس السيىء، حيث تكونت تجمعات من المياه أمام مدخل المحمية.

وأضافت وزيرة البيئة، ان مخرات السيول التي أنشأتها وزارة الري ساعدت بصورة كبيرة في حماية المحميات الطبيعية، منوها بأنه حدث كسر في السور الجنوبي لمحمية الغابة المتحجرة، موجهة التحية لرجال الأمن لمجهوداتهم في حماية المحميات.

وتعرضت محافظات الجمهورية، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بجهود العاملين فى قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين إلى المتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السئ، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السئ، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية، وفقًا للمقتضيات.

كانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، أهابت بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهرة المعنية للتعامل مع الأمطار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزيرة البيئة وزارة البيئة مصر الطقس السي اخبار

أخبار تهمك

تفاصيل مكالمة الجنايني لـ"صلاح" بعد شائعة إصابته بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 14 مارس: صراع مع برشلونة على صفقة جديدة.. فيروس كورونا يضرب الرئيس.. الريال يرصد التعاقد مع ماكينة الأهداف المتحركة

منذ 38 دقيقة

مرتضى منصور يهاجم الجبلاية بسبب الأهلي وإنبي

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة قوية.. ميسي يصدم رونالدينيو في أزمة السجن

منذ ساعة و 15 دقيقة

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تفجر مفاجأة: مصر على موعد مع تسجيل أعلى درجة حرارة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية بعد تعليق الدراسة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. أول تحرك من الداخلية لتعليق أماكن الأنشطة التعليمية

منذ حوالي 3 ساعات

"الوزراء" يكشف حقيقة إغلاق المقاهي ومنع الشيشة (فيديو)

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. وزير الخارجية: المباحثات مع إثيوبيا متوقفة تمامًا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. تعليق الرئاسة على إعطاء الموظفين إجازة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة إجازة المعلمين

منذ حوالي 4 ساعات

أول ظهور لـ أحمد موسى بعد تماثله للشفاء (فيديو)

منذ ساعتين

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

"البيئة" تراقب أوضاع المحميات الطبيعية في سوء الأحوال الجوية

محافظ كفر الشيخ: شفط 80% من مياه الأمطار والحياة عادت لطبيعتها

متحدث "الزراعة" يكشف مكاسب وراء سقوط الأمطار

الزراعة: نسعى لتلافي أثر التغيرات المناخية على الأرضي

رئيس العربية للتصنيع لصاحب سيارة الإنقاذ المتضررة: "دي بنتنا وهنصلحهالك"

محافظ الفيوم: المصريون هم الأبطال الحقيقيون في أزمة الطقس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:16 م

"الوزراء" يكشف حقيقة إغلاق المقاهي ومنع الشيشة (فيديو)

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

07:48 م

ضربة قوية.. ميسي يصدم رونالدينيو في أزمة السجن

09:09 م

عاجل.. وزير الخارجية: المباحثات مع إثيوبيا متوقفة تمامًا

07:38 م

عاجل.. أول تحرك من الداخلية لتعليق أماكن الأنشطة التعليمية

07:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status