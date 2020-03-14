وزيرة البيئة: نتلقى تقرير كل 5 ساعات لمتابعة وضع المحميات الطبيعية بعد موجة الطقس السيىء

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه تم رفع درجة الاستعداد لمواجهة آثار موجة الطقس السيىء التي تعرضت لها البلاد، حيث كان هناك فريق عمل متكامل لمتابعة الـ 30 محمية على مستوى الجمهورية.



وأشارت "ياسمين"، خلال اتصال هاتفي عبر قناة "النيل للأخبار"، مساء السبت، إلى أنها كانت تتلقى تقرير كل 5 ساعات عن وضع المحميات، لافتة إلى أن محمية وادي دجلة بالمعادي من أكثر المحميات التي تضررت بموجة الطقس السيىء، حيث تكونت تجمعات من المياه أمام مدخل المحمية.



وأضافت وزيرة البيئة، ان مخرات السيول التي أنشأتها وزارة الري ساعدت بصورة كبيرة في حماية المحميات الطبيعية، منوها بأنه حدث كسر في السور الجنوبي لمحمية الغابة المتحجرة، موجهة التحية لرجال الأمن لمجهوداتهم في حماية المحميات.



وتعرضت محافظات الجمهورية، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.



ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.



وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بجهود العاملين فى قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين إلى المتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السئ، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا.



وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السئ، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية، وفقًا للمقتضيات.



كانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، أهابت بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهرة المعنية للتعامل مع الأمطار.