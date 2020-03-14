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حمو بيكا يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية خطيرة

السبت 14/مارس/2020 - 10:38 م
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حمو بيكا
حمو بيكا
مي مرسي
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شارك المطرب الشعبي حمو بيكا، صورة على سرير داخل أحد المستشقيات عبر حسابه على موقع الصور التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب على هذه الصورة كلمات تعبر عن سوء أحوال "بيكا" الصحية قائلا: "كله يدعي لبيكا ربنا يقومه بالسلامه"، وتفاعل الجمهور مع الصورة حيث قال أحدهم "ما هو من الدهب اللي انت وخطيبتك لابسينه" وقال آخر "العيون كلها بصاصة..خلق عايزة فيس عينها رصاصة ألف سلامة أخويا زيزو بندق".

وكان حمو بيكا قد احتفل بخطوبته منذ يومين،وذالك في منزل العروس وانتشر فيديو يضم حفل الخطوبة والتي تبادل فيها هو وخطيبته الدبل وكان هذا أول ظهور لعروس "بيكا".

وأعلن "بيكا" عن خبر خطوبته من خلال صورة للشبكة من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب تعليقا عليها قائلا: "محدش هيقولي ألف مبروك..بيكا بيفرح" وتفاعل الجمهور مع هذه الصورة من خلال خاصية التعليقات ليقومو بتهنئته.

وبالتزامن مع كل ذالك أعلنت نقابة الفنانين الأردنيين منع مطربي الأغاني الشعبي بالغناء على أراضيها تضامنا مع قرار رئيس نقابة المهن الموسيقية هاني شاكر وذالك لأن أغانيهم لا تتناسب مع قيم وأخلاق المجتمع العربي.

يذكر أن المطرب الشعبي حمو بيكا عانى خلال الفترة الماضية بعد منعه عن الغناء من نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر.
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الكلمات المفتاحية

حمو بيكا اليو أزمة صحية

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