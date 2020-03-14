بعد إغلاق المدارس.. أستاذ بقصر العيني يطالب بإغلاق جميع المقاهي لمواجهة "كورونا" (فيديو)



في حين كشف مدير منظمة الصحة العالمية، عن مستجدات فيروس كورونا، قائلًا إن أن منظمة الصحة العالمية لديها إرشادات يمكن لكافة الدول أن تستخدمها لمواجهة فيروس كورونا.



وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، على أنه لا بد على كل شخص أن يدرك أعراض الفيروس وكيفية الحماية منه، مشيرًا إلى أن إلغاء الأنشطة الرياضية قد يقلل من حجم انتشار فيروس كورونا.



ونوه مدير منظمة الصحة العالمية، بأن أوروبا أصبحت هي المركز الرئيسي لوباء فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم الإبلاغ عن حالات في أوروبا أكثر من ما يتم الإبلاغ عنه في الصين.





وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا فيروس جديد وحالة جديدة، وكل ما نسعى إليه هو وقف انتشار الفيروس وإنقاذ حياة المواطنين.



وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه يجب تغطية الأنف والفم عند العطس والكحة، والبقاء في المنزل عن الإصابة بالسعال، وإبلاغ سلطات البلاد عن أي حالة مشبوهة، لافتًا إلى أن تجربة الصين وبعض الدول تظهر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد في احتواء فيروس كورونا.



قال الدكتور حسام مسعود، أستاذ أمراض الصدر بطب القصر العيني، إن نسبة الوفيات الناتجة من فيروس كورونا لا تزيد عن 3%، والحديث على أن مرضى الصدر هي أكثر عرصة للوفيات بسبب كورونا غير صحيح، مشيرًا إلى ضرورة الابتعاد عن كافة التجمعات مثل اليتما والمسارح.وشدد "مسعود"، حلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "ألقاهرة والناس"، مساء السبت، على ضرورة غلق المقاهي والشيشة بصورة نهائية في مصر، معقبًا: "احنا قفلنا المؤسسات التعليمية اللي بتعلم ولدنا، لازم نقفل المقاهي".ولفت إلى أن التدخين يقلل من مناعة الجهاز التنفسي، خلاف أن الشيشة غير معقمة، لذلك هناك ضرورة للابتعاد عنها بصورة نهائية، مشيرًا إلى أن العالم أجمع في أشد الخطورة، وعلى الجميع أن يتبع الإجراءات الصحية.يذكر أن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع برئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين.ووجه الرئيس السيسي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لكورونا.