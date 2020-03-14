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تاجيل الدراسة اسبوعين | الرئيس السيسي يوجه بتعليق الدراسة ابتداءا من غدا الأحد

السبت 14/مارس/2020 - 09:41 م
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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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تاجيل الدراسة اسبوعين في الجامعات والمدارس

تاجيل الدراسة اسبوعين | قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت 14/3/2020، بتاجيل الدراسة اسبوعين في الجامعات والمدارس ابتداءا من غدًا الأحد الموافق 15/3/2020، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
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