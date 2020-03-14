تاجيل الدراسة اسبوعين | الرئيس السيسي يوجه بتعليق الدراسة ابتداءا من غدا الأحد





تاجيل الدراسة اسبوعين في الجامعات والمدارس





تاجيل الدراسة اسبوعين | قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت 14/3/2020، بتاجيل الدراسة اسبوعين في الجامعات والمدارس ابتداءا من غدًا الأحد الموافق 15/3/2020، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.