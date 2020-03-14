بعد تجميد النشاط الرياضي.. الزمالك يقرر غلق مقر النادي 7 أيام

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور غلق مقر نادي الزمالك لمدة أسبوع تماشيا مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين وقرار رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بتجميد النشاط الرياضي في البلاد لمدة 15 يوما بسبب الوقاية من انتشار فيروس كورونا.









وجاء قرار مجلس الزمالك كإجراء احترازي حرصا على سلامة وصحة أعضاء النادي للوقاية من هذا الفيروس الخطير، حيث يتردد على مقر القلعة البيضاء نحو 50 الف عضو يوميا.





كان فريق الكرة بالنادي قد حصل على راحة من التدريبات لمدة أسبوع بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل الدوري الممتاز اليوم لمدة أسبوعين بعد قرار تعليق النشاط الرياضي