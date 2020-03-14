Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد تجميد النشاط الرياضي.. الزمالك يقرر غلق مقر النادي 7 أيام

السبت 14/مارس/2020 - 09:39 م
Advertisements
نادي الزمالك
نادي الزمالك
رامي بشاي
Advertisements
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور غلق مقر نادي الزمالك لمدة أسبوع تماشيا مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين وقرار رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بتجميد النشاط الرياضي في البلاد لمدة 15 يوما بسبب الوقاية من انتشار فيروس كورونا.


وجاء قرار  مجلس الزمالك كإجراء احترازي حرصا على سلامة وصحة أعضاء النادي للوقاية من هذا الفيروس الخطير، حيث يتردد على مقر القلعة البيضاء نحو 50 الف عضو يوميا.

كان فريق الكرة بالنادي قد حصل على راحة من التدريبات لمدة أسبوع بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل الدوري الممتاز اليوم لمدة أسبوعين بعد قرار تعليق النشاط الرياضي
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. تعليق الرئاسة على إعطاء الموظفين إجازة (فيديو)

منذ ساعة و 25 دقيقة

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

أول ظهور لـ أحمد موسى بعد تماثله للشفاء (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول تحرك من الداخلية لتعليق أماكن الأنشطة التعليمية

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تفاصيل مكالمة الجنايني لـ"صلاح" بعد شائعة إصابته بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

منذ ساعتين

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية: المباحثات مع إثيوبيا متوقفة تمامًا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية بعد تعليق الدراسة

منذ ساعتين

مرتضى منصور يهاجم الجبلاية بسبب الأهلي وإنبي

منذ حوالي 3 ساعات

هل سيتم تأجيل الدراسة مرة أخرى؟.. "الوزراء" يجيب (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة قوية.. ميسي يصدم رونالدينيو في أزمة السجن

منذ 43 دقيقة

الأرصاد تفجر مفاجأة: مصر على موعد مع تسجيل أعلى درجة حرارة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة إجازة المعلمين

منذ حوالي 3 ساعات

"الوزراء" يكشف حقيقة إغلاق المقاهي ومنع الشيشة (فيديو)

منذ 35 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:16 م

"الوزراء" يكشف حقيقة إغلاق المقاهي ومنع الشيشة (فيديو)

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

07:48 م

ضربة قوية.. ميسي يصدم رونالدينيو في أزمة السجن

09:09 م

عاجل.. وزير الخارجية: المباحثات مع إثيوبيا متوقفة تمامًا

07:38 م

عاجل.. أول تحرك من الداخلية لتعليق أماكن الأنشطة التعليمية

07:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status