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سلطات لبنان تعلن تعليق صلاة الجمعة والجماعة داخل المساجد بسبب كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 09:34 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت السلطات الدينية الإسلامية السنية في لبنان، إغلاق لجميع المساجد والجوامع خلال صلاة الجمعة وصلاوات الجماعة مع استمرار تفشي فيروس كوفيد19، المعروف باسم كورونا.

وأعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، حالة الطوارئ في مؤسساتها ومساجدها في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اليوم السبت.

وجاء في بيانها أن العمل سيقتصر "في مرافقها الدينية والصحية والتربوية والاجتماعية والخيرية، على المناوبة لتيسير أمور اللبنانيين وتسهيلها".

وشدد البيان إلى أن سيتم إغلاق المساجد يوم الجمعة، وتعليق الصلوات فيها مؤقتاً أمام المصلين، مع إبقاء رفع الأذان في مواقيت الصلاة، بمتابعة المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان.

ولفتت إلى أن الفتوى في هذا الموضوع تدرجت في الأسابيع الماضية باعتبار أن "الضرورة تقدر بقدرها" وحيث إن الضرر أصبح غالباً كما أفاد الخبراء من الأطباء بناء على القاعدة الفقهية "أهل الخبرة محكمون"، وعملاً بالأسباب الموجبة وانطلاقاً من مقاصد الشريعة الإسلامية التي نصت في كلياتها الخمس على حفظ النفس البشرية وعملاً بنصوصها الشرعية، الواجب تطبيقها على كل مسلم ومسلمة، ولأن الأخذ بالأسباب مطلوب في ديننا الحنيف تسقط صلاة الجمعة والجماعة كما ذكرنا عند التيقن أو غلبة الظن بحدوث الإيذاء والضرر استناداً إلى القاعدة الشرعية "لا ضرر ولا ضرار" ويصلي الناس في بيوتهم".
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