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محمد عمارة: قرار إيقاف الدراسة ليس معناه استبداله بتجمعات المولات

السبت 14/مارس/2020 - 09:36 م
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محمد عمارة
محمد عمارة
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أشاد الدكتور محمد عمارة استشاري وخبير التسويق السياسي بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا إنه قرار حكيم من قائد مخلص يشعر بالمسئولية تجاه وطنه وشعبه والذي عاهدناه دوما من فخامة الرئيس .

ووجه عمارة رسالة إلى الشعب المصري بأن ذلك القرار يحمل الشعب المصري مسئولية تقع على عاتقه، مشيرا إلى أنه ليس معنى وقف الدراسة أننا نستبدلها بتجمعات النوادي وفسح المولات والكافيهات وسناتر الدروس.

وشدد عمارة على أن القرار المتزامن مع قرار مجلس الوزراء بتعليق التجمعات والفاعليات  نواته هو الحد من التجمعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

 وأشار عمارة بترسيخ ثقافة التعليم عن بعد واستغلال جروبات الأمهات والمدارس استغلالا إيجابا عن طريق شرح ومراجعة المناهج من خلال المدرسيين عن طريق فيديوهات وبثها على الجروبات ورفع درجة الوعى الوقائي والإجراءات الاحترازية من خلال استخدام المطهرات ودورية النظافة وتطهير الأيادي والأسطح التي نتعرض لها بالكحول  والحفاظ على مسافة آمنه وعدم الخجل من ارتداء الكمامات والحرص في الاختلاط بمنع المعانقة.

اختتم عمارة بأن شعب مصر العظيم قادرا على مكافحة تلك الوباء العالمي والتكامل مع إيجابية مسئولية القيادة السياسية بتعظيم المسئولية الشعبية الإيجابية من خلال رفع درجات الوعي الوقائي ومتابعة المصادر الرسمية في الدولة وعدم اتخاذ منصات مواقع التواصل الاجتماعي المجهولة وغير الممصدرة كمصدر للمعلومة أو الخبر.

وحذر عمارة من أن ما نواجهه هو بيئة خصبة لبث الشائعات والأكاذيب إذا انصاع المواطن ورائه، ونبه عمارة بأن في حروب الجيل الرابع أنت جيش عدوك إذا لم تتحرى الدقة في ما تنشر وتشارك.


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